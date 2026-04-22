Григор Димитров: Ранкингът е само число

Минавам през много тежък период от кариерата си, сподели най-добрият ни тенисист

Днес, 16:42
Григор Димитров ще изиграе първия си мач на тазгодишния "Мастърс" в Мадрид в четвъртък следобед.
Григор Димитров ще изиграе първия си мач на тазгодишния "Мастърс" в Мадрид в четвъртък следобед.

Ден преди началото на участието си в "Мастърс" турнира в Мадрид първата ракета на България в тениса Григор Димитров даде емоционално интервю в испанската столица. В него 34-годишният ветеран от Хасково призна, че откакто в края на миналата година се завърна в игра след продължителното лечение на разкъсан гръден мускул, се намира в тежък период - не само в представянето си на корта, но и в ментално и кондиционно отношение.

"Нямам намерение да ви лъжа колко невероятно се чувствам и да крия истината от вас. Това никога не е било в моя стил и признавам, че досега завръщането ми на корта оказва негативен ефект върху мен във физически и психологически план - сподели Григор. - Същевременно животът не е само тенис. Не бива да прибързваме с нищо, защото някои неща са неизбежни и ще се случат на ранен или по-късен етап. Понякога нещата се случват в най-неочаквания възможен момент и моята кариера винаги е била пример затова. Благодарен съм за всички невероятни моменти и опитвам да се наслаждавам на процеса, тъй като вече причините да се състезавам са различни. Нямам какво да доказвам на никого, ако изключим мен самия. В момента това е най-голямото предизвикателство пред мен. Искам да си докажа, че мога да се върна на правилния път и отново да изпитам нужното вълнение на корта, тъй като тогава ще имам желанието да продължавам възможно най-дълго. Знам, че всеки един край е равносилен и на ново начало. Не искам да бъда прекалено суров със себе си и следвам своите инстинкти, но същевременно продължавам да се трудя здраво и да бъда възможно най-добрата версия на себе си - както на корта, така и извън него."

Въпреки огромния срив в световната ранглиста Димитров демонстрира философско отношение към ситуацията. Понастоящем бившият №3 заема 137-о място в официалната класация на АТР, а в подреждането на живо е още по-ниско - на 164-та позиция.

"И какво толкова? Класирането е само едно число - подчерта най-добрият български тенисист на всички времена. - Никой не може да ми отнеме нищо от постигнатото. Със сигурност се намирам в един от най-трудните си периоди, но съм имал и доста по-тежки предизвикателства в живота си. Нещата са малко по-трудни, защото всички това се случва на толкова късен етап в кариерата ми и възстановяването е по-тежко. Истината, е че досега не съм имал толкова тежка контузия и за пръв път спирам за толкова месеци. Перспективата ми обаче е по-различна от тази на всички останали. Фокусът ми се промени и вече е в много по-различна посока, но нямам намерение да бягам от бъдещите предизвикателства пред мен. Може би нещата ще се подобрят, а може би не. Към момента просто се надявам, че ще остана здрав и оттам нататък ще дам най-доброто от себе си, за да постигна целите си."

Григор Димитров ще изиграе първия си мач на тазгодишния "Мастърс" в Мадрид в четвъртък следобед. Организаторите поставиха двубоя на българина срещу квалификанта Даниел Вайехо от Парагвай като трети в програмата на втория по големина корт "Аранча Санчес" за 23 април и той трябва да започне около 16:00 ч. наше време утре. В България турнирът се излъчва по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

