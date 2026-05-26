Григор Димитров пропуска квалификациите за "Уимбълдън"

ЕПА/БГНЕС архив Неволите на Григор Димитров започнаха на миналогодишния "Уимбълдън", когато получи тежката контузия големия гръден мускул пекторалис майор при аванс от 2-0 сета в 1/8-финала срещу Яник Синер.

Григор Димитров няма да участва в квалификациите за Откритото първенство на Великобритания по тенис - "Уимбълдън" в Лондон (29 юни - 12 юли). Това стана ясно, след като организаторите на турнира от категория "АТР 250" в Майорка (21-27 юни) обявиха, че са предоставили "уайлд кард" на 35-годишния българин.

Надпреварата на трева в испанския град се провежда точно в седмицата, когато са пресявките в британската столица. А това означава, че първата ни ракета (№168 в света) най-вероятно има гарантирана покана и за основната схема в "Ол Ингланд Клъб". Защото в противен случай той ще пропусне третия за годината и най-престижен турнир от Големия шлем за първи път след 2010 г.

🎾 GRIGOR DIMITROV IS COMING TO MALLORCA 🌴 pic.twitter.com/6ivU2xoA9B — Mallorca Championships (@MallorcaChamps) 25 май 2026 г.

Именно от тревната класика в Лондон миналото лято започна злощастният срив в кариерата на най-добрия български тенисист в историята. На 7 юли 2025 г. Григор получи разкъсване в големия гръден мускул по време на 1/8-финала на "Уимбълдън" срещу Яник Синер, когато водеше с 2-0 сета срещу световния №1.

Димитров практически пропусна остатъка от миналия сезон, а от началото на настоящия е в неузнаваема форма. През 2026 г. ветеранът от Хасково има изиграни едва 13 мача, от които е спечелил само два. В момента бившият №3 в света се намира в серия от седем поредни загуби, последната от които дойде в I кръг на квалификациите за "Ролан Гарос" миналата седмица.

Засега не е известно дали той ще участва някъде другаде освен в Майорка преди "Уимбълдън". В последния месец българският топ тенисист направи две включвания в турнири от категория "Чалънджър" на клей във Франция, но дори там отпадна в I кръг - първо в Екс ан Прованс, а после и в Бордо.

Организаторите на испанския тревен "АТР 250" описаха привличането на българската звезда по следния начин:

"Участието на Григор Димитров в Майорка ще отбележи завръщането му на настилка, на която през годините е показвал изключително високо ниво. С елегантния си и разнообразен стил на игра, белязан от характерния бекхенд с една ръка, българинът се утвърди като един от най-завършените играчи в тура. В кариерата си той постигна сериозни успехи на трева, включително титли и силни представяния в турнири от най-високо ниво, доказвайки отличната си адаптация към тази настилка."