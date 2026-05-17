Григор Димитров почва срещу португалец в квалификациите на "Ролан Гарос"

При първата си поява от 15 години в квалификации за турнир от Големия шлем Григор Димитров ще стартира срещу намиращ се 51 места по-напред в ранглистата португалски тенисист.

Бившият №3 в света, който сега е на незавидната 170-а позиция, ще започне пресявките за "Ролан Гарос" срещу 119-ия Жайме Фария. 34-годишният Димитров досега никога не е срещал в официален мач 12 години по-младия си съперник.

Миналата година Григор отпадна в I кръг в Париж, след като получи контузия срещу квалификанта Итън Куин (САЩ). Сега, за да стигне до тази фаза той трябва да преодолее трима съперници в пресявките. В момента най-добрият ни тенисист е в серия от шест поредни загуби и има едва две победи от изиграните 12 мача през 2026 г. Ако успее да отстрани Жайме Фария, във втория мач той ще играе срещу Колтън Смит (САЩ, №190) или Алваро Гийен Меса (Екв, №230).

При жените първата ни ракета Виктория Томова (№158) ще започне в квалификациите срещу Ирене Бурийо (Исп, №217), която е побеждавала и в трите им досегашни двубоя.

19-годишната дебютантка Елизара Янева (№224) пък ще трябва да играе срещу 35-годишната румънка Ирина-Камелия Бегу (184).

Квалификациите за "Ролан Гарос" започват утре, 18 май.