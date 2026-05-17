Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров почва срещу португалец в квалификациите на "Ролан Гарос"

Две български тенисистки ще участват в пресявките при жените в Париж

Днес, 16:44
Григор Димитров
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров

При първата си поява от 15 години в квалификации за турнир от Големия шлем Григор Димитров ще стартира срещу намиращ се 51 места по-напред в ранглистата португалски тенисист.

Бившият №3 в света, който сега е на незавидната 170-а позиция, ще започне пресявките за "Ролан Гарос" срещу 119-ия Жайме Фария. 34-годишният Димитров досега никога не е срещал в официален мач 12 години по-младия си съперник.

Миналата година Григор отпадна в I кръг в Париж, след като получи контузия срещу квалификанта Итън Куин (САЩ). Сега, за да стигне до тази фаза той трябва да преодолее трима съперници в пресявките. В момента най-добрият ни тенисист е в серия от шест поредни загуби и има едва две победи от изиграните 12 мача през 2026 г. Ако успее да отстрани Жайме Фария, във втория мач той ще играе срещу Колтън Смит (САЩ, №190) или Алваро Гийен Меса (Екв, №230).

При жените първата ни ракета Виктория Томова (№158) ще започне в квалификациите срещу Ирене Бурийо (Исп, №217), която е побеждавала и в трите им досегашни двубоя.

19-годишната дебютантка Елизара Янева (№224) пък ще трябва да играе срещу 35-годишната румънка Ирина-Камелия Бегу     (184).

Квалификациите за "Ролан Гарос" започват утре, 18 май.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров, Виктория Томова, Елизара Янева

Още новини по темата

Григор Димитров загуби шести пореден мач
13 Май 2026

Американец застава на пътя на Григор Димитров
12 Май 2026

Пак квалификант и пак №1 в схемата се паднаха на Григор Димитров
11 Май 2026

Григор Димитров тренира само с баща си в Бордо
10 Май 2026

Григор Димитров се оттегли от "Мастърс" в Рим
01 Май 2026

Григор Димитров не взе сет от №312 в света
29 Апр. 2026

Григор Димитров влиза в квалификации от Шлема за първи път от 15 г.
28 Апр. 2026

Водачът в схемата чака Григор Димитров на "Чалънджър"
27 Апр. 2026

Сривът на Григор Димитров продължи и в Мадрид
23 Апр. 2026

Григор Димитров: Ранкингът е само число
22 Апр. 2026

21-годишен парагваец е първият тест за Димитров

21 Апр. 2026

Григор Димитров извади частичен късмет за "Мастърс" в Мадрид
20 Апр. 2026

Димитров влиза в квалификации за "Мастърс" за първи път от 2012 г.
14 Апр. 2026

Григор Димитров падна най-ниско в ранглистата от 16 години
13 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса