Водачът в схемата чака Григор Димитров на "Чалънджър"

Instagram стопкадър Григор Димитров вече е в Екс ан Прованс и се подготвя за първия си "Чалънджър" от 2012 г.

Григор Димитров ще срещне квалификант в първия си мач след 2012 г. във второто ниво на професионалната верига в мъжкия тенис - "Чалънджър". Това отреди жребият за турнира на клей корт във френския град Екс ан Прованс (27 април - 3 май).

Първата ракета на България реши в последния момент да се включи в надпреварата тази седмица, за да опита поне частично да възстанови силно разклатените си позиции в световната ранглиста. В официалното подреждане на АТР водещият ни тенисист заема 137-о място, но в класацията на живо е под №168 заради загубените точки от ранното отпадане на течащия в момента "Мастърс" в Мадрид.

Квалификациите на "Чалънджър 175" във Франция започват днес, а водач в предварителната схема е представителят на домакините Пиер-Юг Ербер (225-и в света). Димитров ще изиграе първия си мач в сряда, а при победа в него ще се изправи срещу поставения под №1 в основната схема Алекс Микелсън (САЩ), който по право почива в I кръг.

34-годишният българин и 21-годишният американец имат един предишен двубой помежду си, загубен от хасковлията. Двамата се срещнаха през февруари на турнира от категория "АТР 500" на твърд корт в Далас и нашият тенисист допусна обрат със 7:5, 4:6, 4:6.