Пак квалификант и пак №1 в схемата се паднаха на Григор Димитров

Най-добрият ни тенисист ще започне във вторник или сряда на "Чалънджър" в Бордо

Днес, 12:51
Григор Димитров е в серия от пет поредни загуби и има само два успеха в общо 11 изиграни мача от началото на сезона.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне срещу квалификант участието си в турнира на клей от сериите "Чалънджър 175" във френския град. Ако го елиминира, 34-годишният хасковлия ще се изправи във II кръг срещу поставения под №1 Артур Риндеркнеш, който по право почива на старта.

Абсолютно същия жребий първата ни ракета изтегли и в края на април в Екс ан Прованс при завръщането си във веригата "Чалънджър" след 14-годишна пауза. Тогава той щеше да срещне водача в схемата Алекс Микелсън, ако беше преодолял в I кръг квалификанта Пол Мартин Тифон, само че загуби от испанския №312 в света с 3:6, 4:6.

Конкретният първи противник на Григор тази седмица ще стане известен след края на всички мачове от квалификациите в Бордо, които приключват днес. Първият двубой на Димитров ще бъде във вторник или сряда.

В момента бившият №3 в света (и настоящ №170) се намира в серия от пет поредни загуби и има само два успеха в общо 11 изиграни мача през 2026 г.

