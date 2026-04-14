Димитров влиза в квалификации за "Мастърс" за първи път от 2012 г.

Григор Димитров няма да получи "уайлд кард" за турнира от сериите "Мастърс" в Рим през май и ще трябва да започне участието си от квалификациите в италианската столица. Това стана ясно, след като президентът на местната тенис федерация Анджело Бинаги обяви, че всички покани за основната схема ще отидат при представители на домакините - Матия Белучи, Матео Беретини, Матео Арналди, Лука Нарди и Федерико Чина. Ако Белучи намери място по ранкинг, то последната карта ще бъде за Франческо Маестрели.

След срива във формата и представянето си от началото на настоящия сезон Димитров падна до 135-о място в световната ранглиста - най-ниското му класиране от 16 години. Първата ни ракета (бивш №3 в света) не е участвал в пресявки за надпревара от категория "АТР 1000" от края на 2012 г. - в Париж. Тогава той преодоля в предварителната схема Стив Дарси (Белгия) и Жонатан Даниер де Вейжи (Франция), както и Юрген Мелцер (Австрия) на старта на основната схема, преди да отпадне във II кръг от Хуан Монако (Аржентина).

Изобщо последното участие на Григор в квалификации е на турнира от сериите "АТР 500" в лондонския клуб "Куинс" през 2023 г. Тогава хасковлията стигна до 1/4-финалите, където отстъпи пред испанския ас Карлос Алкарас.

Ситуацията за 34-годишния българин се усложни критично след ранното му отпадане на "Мастърс" в Монте Карло миналата седмица. Поражението от Томас Ечевери още в I кръг го изхвърли от Топ 100 и по всяка вероятност той ще трябва да играе квалификации и за втория за годината турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос" (24 май - 7 юни).

Малка утеха за Григор Димитров е, че на предстоящия "Мастърс" в Мадрид (22 април - 3 май) той ще успее да влезе директно в основната схема. Причината е, че записването в испанската столица става на база ранкинга отпреди турнира в Монако.

ПРИ ЖЕНИТЕ

Най-добрата българска тенисистка при дамите Виктория Томова загуби два мача в един и същи турнир от женската професионална верига. 31-годишната състезателка от София първо отпадна в решаващия II кръг на квалификациите за надпреварата от категория "WTA 500" на клей корт в Щутгарт, отстъпвайки пред американката Алиша Паркс с 4:6, 2:6.

След това обаче първата ни ракета (№156 в света) влезе в основната схема като "щастлива губеща" заради оттегляне от турнира на Магдалена Фрех. Вики зае мястото на полякинята и в I кръг се изправи срещу представителката на домакините от Германия Лаура Зигемунд, като отново допусна поражение - с 6:4, 6:7 (4), 1:6.

Така българката не успя да стигне до мач срещу поставената под №3 Ига Швьонтек. Именно полската звезда ще бъде съперничка на Зигемунд във II кръг.

Спечелената победа на старта на пресявките - с 6:1, 6:4 срещу Амандин Ес от Франция, донесе на Томова 12 т. за световната ранглиста. С тях към момента нашата тенисистка се придвижва с едно място нагоре в класацията на живо до №155.