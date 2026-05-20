България няма да участва на "Ролан Гарос" за първи път от 80-те

След повече от четири десетилетия неизменно присъствие на "Ролан Гарос" българският тенис няма да има свой представител във втория за годината турнир от Големия шлем. Последната ни участничка в квалификациите в Париж - Виктория Томова, отпадна във II кръг на предварителната схема с поражение с 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6 срещу представителката на Узбекистан Полина Кудерметова.
Двубоят на корт №4 във френската столица се превърна във фестивал на пропуснатите възможности и за двете тенисистки. 31-годишната Томова сервираше за спечелването на първия сет, но го загуби. 22-годишната Кудерметова имаше мачбол във втория сет, но го загуби. В решаващата част родената в Москва състезателка поведе с 4:0 и имаше подаването в 5-ия гейм, но допусна пробив. А след това трепери до последния миг, налагайки ѝ се да отразява още три брейкбола, включително два, когато сервираше за мача, преди да сложи точка на спора след 2:14 ч. игра.
Така българското участие в Откритото първенство на Франция приключи четири дни преди началото на същинския турнир. Още в I кръг на пресявките отпаднаха другите ни двама представители тази година - някогашният №3 в света Григор Димитров и дебютантката в "мейджър" надпревара Елизара Янева.
Това означава, че страната ни няма да има свой тенисист в основната схема на "Ролан Гарос" за първи път от началото на 80-те години на ХХ век. Иначе казано, отпреди ерата "Малееви".
Оттогава досега на клей класиката в Париж е участвал поне един измежду Мануела Малеева, Катерина Малеева, Магдалена Малеева, Елена Пампулова, Павлина Стоянова, Любомира Бачева, Сесил Каратанчева, Цветана Пиронкова, Виктория Томова, Орлин Станойчев и Григор Димитров. Тази година всички те - заедно с новите поколения, ще са само зрители.