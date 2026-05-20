България няма да участва на "Ролан Гарос" за първи път от 80-те

Eurosport стопкадър Виктория Томова се подготвя за изпълнение на сервис срещу Полина Кудерметова в мача на корт №4 в парижкия комплекс "Ролан Гарос".

След повече от четири десетилетия неизменно присъствие на "Ролан Гарос" българският тенис няма да има свой представител във втория за годината турнир от Големия шлем. Последната ни участничка в квалификациите в Париж - Виктория Томова, отпадна във II кръг на предварителната схема с поражение с 6:7 (2), 7:6 (5), 3:6 срещу представителката на Узбекистан Полина Кудерметова.

Двубоят на корт №4 във френската столица се превърна във фестивал на пропуснатите възможности и за двете тенисистки. 31-годишната Томова сервираше за спечелването на първия сет, но го загуби. 22-годишната Кудерметова имаше мачбол във втория сет, но го загуби. В решаващата част родената в Москва състезателка поведе с 4:0 и имаше подаването в 5-ия гейм, но допусна пробив. А след това трепери до последния миг, налагайки ѝ се да отразява още три брейкбола, включително два, когато сервираше за мача, преди да сложи точка на спора след 2:14 ч. игра.

Така българското участие в Откритото първенство на Франция приключи четири дни преди началото на същинския турнир. Още в I кръг на пресявките отпаднаха другите ни двама представители тази година - някогашният №3 в света Григор Димитров и дебютантката в "мейджър" надпревара Елизара Янева.

Това означава, че страната ни няма да има свой тенисист в основната схема на "Ролан Гарос" за първи път от началото на 80-те години на ХХ век. Иначе казано, отпреди ерата "Малееви".

Оттогава досега на клей класиката в Париж е участвал поне един измежду Мануела Малеева, Катерина Малеева, Магдалена Малеева, Елена Пампулова, Павлина Стоянова, Любомира Бачева, Сесил Каратанчева, Цветана Пиронкова, Виктория Томова, Орлин Станойчев и Григор Димитров. Тази година всички те - заедно с новите поколения, ще са само зрители.