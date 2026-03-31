Томова спечели три поредни мача за първи път от 8 месеца

ЕПА/БГНЕС архив С представянето си дотук в Чарлстън Виктория Томова си гарантира изкачване с 15 позиции до №154 в ранглистата на живо.

Виктория Томова постигна трета поредна победа и се класира за II кръг на тенис турнира от категория "WTA 500" на клей корт в Чарлстън (САЩ). На старта на основната схема първата ракета на България при жените (№169 в света) се справи с представителката на домакините Дженифър Брейди (№689) с 6:4, 6:3 за 1:28 ч.

31-годишната софиянка спечели първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Във втората част българката осъществи обрат срещу финалистката от Australian Open през 2021 г. от 1:2 до 4:2 и затвори мача с още един пробив в края.

Преди това Вики постигна и две победи в квалификациите, елиминирайки други две американки - Усуе Арконада с 6:2, 6:3 и Аяна Акли с 3:6, 6:1, 6:1. Томова не беше печелила три последователни мача от началото на миналия август, когато на "WTA 1000" в Синсинати също записа две победи в пресявките и една в основната схема, преди да отпадне във II кръг.

Сега на второто стъпало в Чарлстън съперничка на най-добрата ни тенисистка ще бъде поставената под №8 и заемаща 22-ра позиция в ранглистата WTA Анна Калинская от Русия.

НА ПРАГА НА "АТР 250"

Втората ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов (№312 в света) остана на крача от основната схема на турнира на клей от категория "АТР 250" в Букурещ. 32-годишният пловдивчанин отпадна във II кръг от квалификациите в румънската столица след поражение с 3:6, 6:7 (6) срещу гърка Стефанос Сакеларидис. Преди това Мико елиминира поставения под №5 в предварителната схема Стефано Травалия (Италия) със 7:6 (0), 6:1.

Кузманов не беше участвал в надпревара от календара на професионалната асоциация от две години - в началото на април 2024 г. той отпадна в I кръг на квалификациите на "АТР 250" в Маракеш (Мароко). Предишната му поява във веригата пък беше на "София Оупън" от същата категория през ноември 2023 г., когато също загуби на старта на пресявките в зала "Арена София".