Томова направи уверено първата от три стъпки към US Open

Белгийка е второто препятствие пред най-добрата ни тенисистка в Ню Йорк

19 Авг. 2025
Виктория Томова очаква сервиса на Ирене Бурийо по време на двубоя от I кръг на квалификациите за US Open на корт №9 в комплекса "Флашинг Медоус" в Ню Йорк.
Eurosport стопкадър
Виктория Томова очаква сервиса на Ирене Бурийо по време на двубоя от I кръг на квалификациите за US Open на корт №9 в комплекса "Флашинг Медоус" в Ню Йорк.

Виктория Томова постигна убедителна победа на старта на квалификациите за Откритото първенство на САЩ по тенис. Първата ракета на България (№97 в света), която е поставена под №5 в предварителната схема в Ню Йорк, разгроми в I кръг на пресявките испанката Ирене Бурийо с 6:3, 6:0 само за 63 минути.

30-годишната софиянка беше доста колеблива на сервис и вкара едва 54% от първото си подаване, като направи и 5 двойни грешки. В първия сет най-добрата ни тенисистка допусна и два пробива, но пък реализира четири брейка в геймовете на 28-годишната си опонентка (№212 в ранглистата). Във втората част Вики проби още три пъти и затвори двубоя с първия от два поредни мачбола в сервиса на Бурийо.

За Томова това беше трета победа от три изиграни мача с тази съперничка, като все още няма загубен сет срещу нея и вече я е побеждавала на всички възможни настилки. Първите им две срещи бяха на трева в квалификациите на "Уимбълдън" през 2021 г. (6:2, 6:2) и на клей в Сарагоса през 2023 г. (6:3, 6:4).

На второто от общо три стъпала по пътя към основната схема на US Open българката ще се изправи срещу белгийката Хане Вандевинкел (21 г.), която по-рано днес се справи с Марина Стакушич от Канада с 6:3, 6:2. Томова и Вандевинкел не са играли официален мач досега, а първата им среща ще бъде в четвъртък.

