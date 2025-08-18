Томова започва срещу испанка в квалификациите за US Open

ЕПА/БГНЕС архив Най-добрата ни тенисистка има две победи от два мача срещу Ирене Бурийо, но двете за първи път ще се срещнат на твърд корт.

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова ще играе срещу испанка в I кръг от квалификациите на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк. Първата ни ракета, която тази седмица се изкачва с шест позиции и се завръща в Топ 100 под №96, е поставена под №5 в схемата на пресявките и започва срещу Ирене Бурийо.

28-годишната състезателка от Барселона е 212-а в световната ранглиста. Томова има две победи от два мача срещу Бурийо - на трева в квалификациите на "Уимбълдън" през 2021 г. с 6:2, 6:2 и на клей в Сарагоса през 2023 г. с 6:3, 6:4. На US Open двете ще се срещнат за първи път на твърд корт.

Откриващият двубой на 30-годишната софиянка във "Флашинг Медоус" трябва да се изиграе във вторник (19 август). Конкретната програма за деня ще бъде обявена от организаторите тази вечер.