Малеева разкритикува остро най-добрите ни тенисистки

Капитанът на женския национален отбор по тенис Магдалена Малеева изрази открито недоволство от отказа на две от най-добрите ни състезателки да се включат в състава. Първата ни ракета Виктория Томова (№151 в световната ранглиста) и третата - Лиа Каратанчева (№291), са отклонили поканите за турнира в босненския град Баня Лука (6-12 април) от Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кинг къп" - световното отборно първенство при дамите.

"Аз въобще не съм политкоректна и ще кажа открито, че не съм съгласна с такова поведение. Не разбирам подобно отношение и не го приемам. Но в крайна сметка съм поставена пред свършен факт и няма какво да направя, освен да се примиря", сподели легендата на българския тенис.

Малеева разкри, че от федерацията (БФТ) са осигурили дори парични възнаграждения за националките - "при това никак не лоши", по думите на бившата №4 в света, но дори това не било достатъчен стимул за отказалите тенисистки.

"Има както гарантиран финансов бонус за участие в националния отбор, така и допълнителни бонуси за спечелени мачове. Има и отборен бонус за изкачване в по-горната група", разкри капитанът.

В отсъствието на Томова и Каратанчева първа ракета на тима ни ще бъде 18-годишната Елизара Янева (№258 в ранглистата). Останалите три избранички на Малеева са №392 Денислава Глушкова (22 г.), №523 Лидия Енчева (19 г.) и №576 Росица Денчева (19 г.). Световната №402 Гергана Топалова (26 г.) също е отказала повиквателната.

Състезателките ще се съберат на лагер в София на 30 март, а на 3 април ще пътуват за Босна и Херцеговина за тридневна аклиматизация преди турнира. Жребият, който ще определи съперниците на България, е на 5 април - ден преди началото на мачовете.

Надпреварата от второто зонално ниво ще се проведе на клей кортове, като общо 10 отбора ще бъдат разделени поравно в две групи. Останалите състави, които ще търсят промоция в по-горното ниво, са на домакина Босна и Херцеговина, Австрия, Гърция, Египет, Кипър, Мароко, Северна Македония, Финландия и Южна Африка.

След мачове всеки срещу всеки, първият отбор от едната група ще играе с втория от другата и победителите ще се изкачат в Група I на зона "Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира пък ще изпаднат в Група III.

България загуби мястото си в първа група през 2024 г., когато за първи път в историята изпадна в Група II. През миналия сезон селекцията на капитана Магдалена Малеева не успя да се изкачи обратно, допускайки две загуби в решаващите мачове от плейофната група на турнира на твърди кортове в Ларнака (Кипър) - срещу Норвегия и Грузия.