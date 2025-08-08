Томова направи крачка обратно към Топ 100

Виктория Томова започна с победа участието си в основната схема на елитния турнир от женската професионална верига по тенис в Синсинати. След като премина през два кръга квалификации, първата ни ракета (№102 в света) елиминира на старта на същинската надпревара от категория "WTA 1000" представителката на домакините от САЩ Ан Ли (№59 в ранглистата) в два сета - 6:4, 7:5.

За 30-годишната българка това е първа победа от два изиграни мача с тази съперничка. Американката спечели първата им среща с 6:3, 6:4 на финала на "WTA 125" във Валенсия през 2024 г.

Във II кръг в Синсинати Томова ще се изправи срещу поставената под №32 Даяна Ястремска, която по право почива в началото на турнира. Най-добрата ни тенисистка досега не е играла срещу 25-годишната украинка.

С победата си тази вечер Вики направи решителна крачка към завръщане в Топ 100 на световната ранглиста. В подреждането на живо тя е под №98, но до края на седмицата има поне три състезателки с близко класиране, които може да я изпреварят.

Турнирът в Синсинати е 22-рият за Виктория Томова от началото на сезона, като в 14 от предишните си участия тази година тя отпадна в I кръг. Общият ѝ баланс към днешна дата през 2025 г. е 16 победи и 21 загуби.