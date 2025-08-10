Украинка спря Томова в Синсинати

Виктория Томова отпадна във II кръг на тенис турнира на твърд корт в Синсинати от елитната категория "WTA 1000". Преминалата през два кръга квалификации българка (№102 в света) отстъпи пред украинката Даяна Ястремска (№31) с 4:6, 6:2, 2:6 след 2:08 ч. игра.

30-годишната софиянка допусна пет пробива и реализира четири брейка в сервиса на съперничката си. В края на двубоя Вики отрази три мачбола, включително два поредни при 15:40 в подаването си, но в крайна сметка предаде гейма, а с това и мача.

На 1/16-финалите Ястремска ще се изправи срещу световната №2 Коко Гоф (САЩ) или Уан Синю (Китай). Със своето представяне в надпреварата Томова си осигури $18 200 от наградния фонд и 75 т. за световната ранглиста, с които към момента се придвижва до 95-о място в подреждането на живо.

Турнирът в Синсинати беше 22-рият за първата ни ракета от началото на сезона, като в 14 от предишните си участия тази година тя отпадна в I кръг. Само при три свои участия тази година най-добрата ни тенисистка постигна повече от една победа в основната схема, но никъде повече от две. Общият ѝ баланс през 2025 г. вече е 16 победи и 22 загуби.