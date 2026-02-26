Тенисистките ще търсят промоция в Баня Лука

БФТенис През 2025 г. на твърдите кортове в Ларнака тенис националките не успяха да заслужат промоция за Група I. Тази година избраничките на Магдалена Малеева ще опитат на клей в Баня Лука.

Женският национален тим по тенис ще играе в босненския град Баня Лука на турнира от Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кинг къп", съобщиха от българската федерация (БФТ). Надпреварата от зоналното ниво на световното отборно първенство при дамите ще се проведе на клей кортове от 6 до 12 април.

Останалите състави, които ще търсят промоция в по-горното ниво, са на домакина Босна и Херцеговина, Египет, Кипър, Израел, Австрия, Северна Македония, Южна Африка, Финландия и Мароко. Първите два отбора в крайното класиране ще се изкачат в Група I на зона "Европа-Африка", а последните четири ще изпаднат в Група III.

България загуби мястото си в първа група през 2024 г., когато за първи път в историята изпадна в Група II. През миналия сезон селекцията на капитана Магдалена Малеева не успя да се изкачи обратно, допускайки две загуби в решаващите мачове от плейофната група на турнира в Ларнака (Кипър) на твърди кортове - срещу Норвегия и Грузия.