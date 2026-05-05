Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тенис звездите скочиха на "Ролан Гарос" заради наградния фонд

Френската федерация им отговори дипломатично, но твърдо

05 Май 2026
Миналогодишните финалисти Карлос Алкарас и Яник Синер са сред тенисистие, подписали изявлението срещу организаторите на "Ролан Гарос".
ЕПА/БГНЕС архив
Миналогодишните финалисти Карлос Алкарас и Яник Синер са сред тенисистие, подписали изявлението срещу организаторите на "Ролан Гарос".

Цяло съзвездие от водещи тенисисти публикува съвместно изявление, изразяващо "дълбоко разочарование" от обявения награден фонд за "Ролан Гарос" - втория за годината турнир от Големия шлем. Официалното обръщение е подписано от редица водещи играчи, начело с най-силните при мъжете и жените - Яник Синер, Карлос Алкарас, Арина Сабаленка и Ига Швьонтек.

Негодуванието на тенисистите идва скоро след като организаторите на Откритото първенство на Франция обявиха миналия месец, че наградният фонд в Париж през 2026 г. ще бъде в общ размер от €61,7 млн. Сумата е с €5,3 млн. повече от миналия сезон, което представлява ръст от 9,5% на годишна база.

Според предварително обявения разчет шампионите във френската столица ще получат чекове за €2,8 млн., а подгласниците им - по €1,4 млн. Полуфиналистите ще си тръгнат със €750 000, а загубилите в I кръг - с €87 000. Победителите на двойки ще получат €600 000, а тези на смесени двойки - €122 000. Всички суми са еднакви за мъжете и жените.

"Делът на тенисистите от приходите на "Ролан Гарос" е намалял от 15,5% през 2024 г. до 14,9%, прогнозирани през 2026 г. - пишат тенис звездите в своето изявление. - По данни от самите организатори, Откритото първенство на Франция е генерирало €395 млн. приходи през 2025 г., което е с 14% повече от предходната година, но наградният фонд се е увеличил само с 5,4%, намалявайки дела на играчите до 14,3% от приходите. С прогнозни постъпления от над €400 млн. за тазгодишния турнир, наградният фонд като процент от приходите вероятно ще бъде по-малко от 15%, далеч под 22%, които играчите искат, за да бъдат приведени турнирите от Големия шлем в съответствие със събитията от категориите "1000" на ATP и WTA."

Несправедливото според тенисистите разпределение на парите не е единственото им оплакване. В откритото си обръщение играчите пишат още:

"Все така липсва ангажимент относно благосъстоянието на състезателите и няма напредък към установяване на официален механизъм за консултации с играчите при вземането на решения от турнирите в Големия шлем. Докато други водещи международни спортове модернизират управлението си, съгласуват заинтересованите страни и изграждат дългосрочна стойност, турнирите от Шлема остават устойчиви на промени. Липсата на комуникация отразява система, която не представлява адекватно интересите на тези, които са от основно значение за успеха на спорта."

Под изявлението са се подписали общо 19 водещи тенисисти:

- от WTA - Арина Сабаленка, Коко Гоф, Ига Швьонтек, Джесика Пегула, Мадисън Кийс, Джасмин Паолини, Ема Наваро, Джън Цинуън, Паула Бадоса и Мира Андреева;

- от АТР - Яник Синер, Александър Зверев, Карлос Алкарас, Тейлър Фриц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рубльов, Стефанос Циципас и Алекс де Минор.

Първоначално беше съобщено, че под документа своя подпис е сложил и Новак Джокович, но по-късно това беше отречено.

 

РЕАКЦИЯ ОТ ПАРИЖ

Часове след публичната критика на тенис звездите от френската федерация (FFT) разпространиха своя отговор - дипломатичен и същевременно твърд.

"През 2026 г. "Ролан Гарос" ще предложи общ награден фонд от €61,7 млн., което е увеличение с 9,5% в сравнение с 2025 г. и приблизително с 45% повече спрямо 2019 г. Това отразява постоянен ангажимент за увеличаване на стимула на играчите с течение на времето - пише FFT. - Френската тенис федерация реши да насочи значителен дял от тези увеличения към играчи, елиминирани в ранните кръгове на основната схема и квалификациите - тези увеличения надхвърлят 11%, за да подкрепи по-добре онези, които разчитат най-много на приходите от турнири, за да финансират сезона си."

От Париж добавят също, че турнирът функционира в "специфична икономическа рамка".

"Ние сме организация с нестопанска цел и всички приходи, генерирани от "Ролан Гарос", се реинвестират в турнира, както и в развитието на тениса във Франция и в международен план. Това включва пряка подкрепа за развитието на тениса на клубно ниво, тренировъчни програми и пътища за постигане на резултати, силен ангажимент към женския тенис, приобщаващия тенис и тениса за хора в инвалидни колички, както и значителен принос за развитието на световния тенис чрез международната федерация ITF."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тенис, Ролан Гарос

Още новини по темата

Синер извоюва историческа титла в Мадрид
03 Май 2026

Алкарас няма да защитава титлата на "Ролан Гарос"
24 Апр. 2026

Григор Димитров падна най-ниско в ранглистата от 16 години
13 Апр. 2026

Тенисистките ни дадоха само 8 гейма на сингъл на Мароко за BJKCup
07 Апр. 2026

България би убедително Южна Африка за BJKCup
06 Апр. 2026

Европейският тенис се събира в София през 2027 г.
22 Март 2026

След 18 г. българският тенис има нов президент
26 Яну. 2026

Полша спечели първа "Юнайтед къп" от трети опит
11 Яну. 2026

Джокович напусна бунтовния синдикат, който лично създаде
05 Яну. 2026

ITF короняса Иван Иванов за световен шампион по тенис
17 Дек. 2025

Тенисът сключи най-скъпия договор в женския спорт
12 Дек. 2025

Тенисът в България заложи полова равнопоставеност до 2030 г.
05 Дек. 2025

Федерер повлича крак за "Голямата тройка" към Залата на славата
20 Ноем. 2025

Григор Димитров е №3 в света "под напрежение"
17 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа