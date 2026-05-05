Тенис звездите скочиха на "Ролан Гарос" заради наградния фонд

Цяло съзвездие от водещи тенисисти публикува съвместно изявление, изразяващо "дълбоко разочарование" от обявения награден фонд за "Ролан Гарос" - втория за годината турнир от Големия шлем. Официалното обръщение е подписано от редица водещи играчи, начело с най-силните при мъжете и жените - Яник Синер, Карлос Алкарас, Арина Сабаленка и Ига Швьонтек.

Негодуванието на тенисистите идва скоро след като организаторите на Откритото първенство на Франция обявиха миналия месец, че наградният фонд в Париж през 2026 г. ще бъде в общ размер от €61,7 млн. Сумата е с €5,3 млн. повече от миналия сезон, което представлява ръст от 9,5% на годишна база.

Според предварително обявения разчет шампионите във френската столица ще получат чекове за €2,8 млн., а подгласниците им - по €1,4 млн. Полуфиналистите ще си тръгнат със €750 000, а загубилите в I кръг - с €87 000. Победителите на двойки ще получат €600 000, а тези на смесени двойки - €122 000. Всички суми са еднакви за мъжете и жените.

Le prize money de Roland-Garros 2026 :

2 800 000€ à la gagne.

87 000€ la défaite au premier tour.

24 000€ la défaite au premier tour des qualifications. https://t.co/fjNWxNAR1x pic.twitter.com/whfboXbkRp — Tennis Legend (@TennisLegende) 16 април 2026 г.

"Делът на тенисистите от приходите на "Ролан Гарос" е намалял от 15,5% през 2024 г. до 14,9%, прогнозирани през 2026 г. - пишат тенис звездите в своето изявление. - По данни от самите организатори, Откритото първенство на Франция е генерирало €395 млн. приходи през 2025 г., което е с 14% повече от предходната година, но наградният фонд се е увеличил само с 5,4%, намалявайки дела на играчите до 14,3% от приходите. С прогнозни постъпления от над €400 млн. за тазгодишния турнир, наградният фонд като процент от приходите вероятно ще бъде по-малко от 15%, далеч под 22%, които играчите искат, за да бъдат приведени турнирите от Големия шлем в съответствие със събитията от категориите "1000" на ATP и WTA."

Несправедливото според тенисистите разпределение на парите не е единственото им оплакване. В откритото си обръщение играчите пишат още:

"Все така липсва ангажимент относно благосъстоянието на състезателите и няма напредък към установяване на официален механизъм за консултации с играчите при вземането на решения от турнирите в Големия шлем. Докато други водещи международни спортове модернизират управлението си, съгласуват заинтересованите страни и изграждат дългосрочна стойност, турнирите от Шлема остават устойчиви на промени. Липсата на комуникация отразява система, която не представлява адекватно интересите на тези, които са от основно значение за успеха на спорта."

Под изявлението са се подписали общо 19 водещи тенисисти:

- от WTA - Арина Сабаленка, Коко Гоф, Ига Швьонтек, Джесика Пегула, Мадисън Кийс, Джасмин Паолини, Ема Наваро, Джън Цинуън, Паула Бадоса и Мира Андреева;

- от АТР - Яник Синер, Александър Зверев, Карлос Алкарас, Тейлър Фриц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рубльов, Стефанос Циципас и Алекс де Минор.

Първоначално беше съобщено, че под документа своя подпис е сложил и Новак Джокович, но по-късно това беше отречено.

The players want 22% of the Slams' revenues. And coordination meetings. @CedricRouquette's feature about Roland Garros’s prize money crisis and what could come next.https://t.co/7q3EZ24lTs pic.twitter.com/67LBPK4bVr — Tennis Majors (@Tennis_Majors) 3 май 2026 г.

РЕАКЦИЯ ОТ ПАРИЖ

Часове след публичната критика на тенис звездите от френската федерация (FFT) разпространиха своя отговор - дипломатичен и същевременно твърд.

"През 2026 г. "Ролан Гарос" ще предложи общ награден фонд от €61,7 млн., което е увеличение с 9,5% в сравнение с 2025 г. и приблизително с 45% повече спрямо 2019 г. Това отразява постоянен ангажимент за увеличаване на стимула на играчите с течение на времето - пише FFT. - Френската тенис федерация реши да насочи значителен дял от тези увеличения към играчи, елиминирани в ранните кръгове на основната схема и квалификациите - тези увеличения надхвърлят 11%, за да подкрепи по-добре онези, които разчитат най-много на приходите от турнири, за да финансират сезона си."

От Париж добавят също, че турнирът функционира в "специфична икономическа рамка".

"Ние сме организация с нестопанска цел и всички приходи, генерирани от "Ролан Гарос", се реинвестират в турнира, както и в развитието на тениса във Франция и в международен план. Това включва пряка подкрепа за развитието на тениса на клубно ниво, тренировъчни програми и пътища за постигане на резултати, силен ангажимент към женския тенис, приобщаващия тенис и тениса за хора в инвалидни колички, както и значителен принос за развитието на световния тенис чрез международната федерация ITF."