България би убедително Южна Африка за BJKCup

България стартира с убедителна победа над Южна Африка турнира в Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кинг къп" (BJKCup). Турнирът започна в Баня Лука (БиХ), а избраничките на капитана Магдалена Малеева се справиха набързо с първия съперник.

Първо Денислава Глушкова (№420 в световната ранглиста) направи обрат и победи Изабела Крюгер, която няма ранкинг, с 3:6, 6:4, 6:2 след 2:34 часа битка на корта. Във втория сингъл обаче Елизара Янева (№229) нямаше никакви проблеми срещу Яни Ван Зайл (№1109), спечели първите 9 гейма от мача и я надигра категорично с 6:0, 6:4 след едва 69 минути игра.

Така мачът на двойки Лидия Енчева/Велизара Янева - Изабела Крюгер/Алегар ван дер Валт остана без значение за крайния изход от двубоя. Въпреки това по-късно българките спечелиха убедително и този мач - 6:3, 6:3 за едва час и 11 минути.

По този начин историческият баланс от двубоите на България срещу Южна Африка в този турнир стана 2-2 победи.

Следващият съперник на българския отбор в гр.В е съставът на Мароко, като мачовете ще се играят утре.

След отказа да играят на първата и третата ни ракети - Виктория Томова (№155 в света) и Лия Каратанчева (№303), капитанът Магдалена Малеева разчита изключително на девойки. Най-голяма в състава е Денислава Глушкова - на 22 г., докато Елизара Янева, Лидия Енчева и Росица Денчева са на по 19.

В гр. В са още отборите на Египет и Северна Македония. В другата група - А, са двата големи фаворита в зоналната надпревара - Австрия и Гърция, домакинът Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона "Европа-Африка" за 2027 г. Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.