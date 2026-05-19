Тенис легендата Били Джийн Кинг се дипломира на 82 г.

30-кратната шампионка от Големия шлем завърши образованието си, което прекъсва заради спорта

Днес, 08:20
Били Джийн Кинг позира след церемонията по дипломиране.
Били Джийн Кинг позира след церемонията по дипломиране.

Една от живите легенди на тениса - Били Джийн Кинг, най-сетне завърши своето висше образование по история. 82-годишната 12-кратна носителка на титли на сингъл от Големия шлем, на чието име е кръстена купата на световното отборно първенство за жени, се дипломира официално.

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън", 4 пъти на US Open и по веднъж на Australian Open и "Ролан Гарос". Има също 18 трофея в Шлема от турнирите по двойки (10 от тях на "Уимбълдън"). Наградена е с Президентския медал на свободата и Медала на честта на Конгреса, като същевременно публично се бори за равенство между половете и в наградните фондове.

Миналата година тя решава да се завърне в колежа, за да завърши образованието си по история, което е започнала преди повече от шест десетилетия. Постигна и тази цел.

"За мен е привилегия да бъда тук като член на вашия випуск - каза Кинг на церемонията по дипломирането си. - Да, отне ми само 61 години!"

В речта си тя си спомни как е израснала в семейство от работническата класа - дъщеря на пожарникар и домакиня и добави: "Като много от моите колеги от випуска аз съм първият член на моето семейство, завършил колеж", каза Кинг.

Тогава тя е избрала Cal State Los Angeles, известен в онези години като Los Angeles State College, защото треньорът по тенис Скоти Дийдс е обучавал мъже и жени заедно. Той ѝ казал, че това ще ѝ помогне да постигне спортното ниво, от което се нуждае, за да се отличи.

"Подходът им към победата в тениса беше революционен по онова време - каза тенис легендата за Дийдс и за треньорката на женския отбор д-р Джоан Джонсън. - Дори днес повечето колежански тенис отбори нямат женски и мъжки тренировки заедно. Скоти и д-р Джонсън бяха прави и направиха допълнителната стъпка за своите студентки спортисти."

Кинг става шампионка по тенис в колежа, но също така печели и турнира по двойки на "Уимбълдън" - тогава тя е на 18, а партньорката ѝ Карън Ханце - на 17, което ги прави най-младия дует, спечелил по това време.

В речта си за дипломирането Кинг обаче каза, че истинската ѝ мотивация е била да се бори с дискриминацията. Това призвание тя за първи път е почувствала на 12-годишна възраст, когато осъзнала, че почти всички в тенис клубовете, където тренира, са бели.

"Запитах се къде са всички останали? - каза Кинг. - От този ден нататък посветих живота си на равенството и приобщаването за всички. Тенисът е глобален спорт и той се превърна в моята платформа, но равенството беше моята мечта - да направя света по-добро място. Никога няма да можем да разберем приобщаването, освен ако не сме били изключени."

Кинг, която е една от първите открити гей професионални спортистки, основава женската тенис асоциация (WTA) през 1973 г. и успешно води кампания за постигане на равен награден фонд на US Open. Същата година тя побеждава Боби Ригс в историческия мач, наречен "Битката на половете" - подвиг, по-късно драматизиран в холивудски филм с участието на Ема Стоун и Стив Карел.

На церемонията великата тенисистка завърши речта си със съвети към своите колеги абсолвенти:

"Забавлявайте се, бъдете безстрашни! И напишете история!"

