Дъжд и футболен дим доведоха до среднощен тенис маратон в Рим

YouTube стопкадър Плътна димна завеса е надвиснала над комплекса "Форо Италико" и конкретно над централния тенис корт вследствие на пиротехническите ефекти след финала за Купата на Италия по футбол на съседния "Стадио Олимпико".

Нестабилното пролетно време в Рим и футболният финал за Купата на Италия доведоха до един от най-необичайните тенис мачове в историята. Четвъртфиналът на "Мастърс" във Вечния град между Лучано Дардери и Рафаел Ходар първо започна с два часа по-късно от предвиденото по програма заради дъжд, а после беше прекъснат за още половин час заради плътна димна завеса. За капак чистото игрово време беше над три часа.

Всичко това се превърна в среднощен тенис маратон, приключил с победа за представителя на домакините срещу испанеца със 7:6 (5), 5:7, 6:0. Последната точка беше разиграна в 2:02 ч. след полунощ местно време (3:02 ч. в България тази сутрин).

Спирането на играта се наложи в началото на 12-ия гейм от първия сет. Пушекът дойде от съседния "Стадио Олимпико", където тъкмо бяха изстреляни стотици фойерверки в чест на победата на "Интер" с 2:0 срещу "Лацио". За "нерадзурите", които вече спечелиха и шампионската титла в Серия А, това е първи домашен дубъл от 2010 г. и събитието беше отбелязано с подобаващо количество пиротехника.

След принудителната пауза Дардери измъкна първата част с тайбрек, а след това изглеждаше устремен към победа с 2-0 сета. В началото на втория поставеният под №18 италианец поведе с 3:0 гейма, но точно тогава испанският №32 в схемата показа защо е едно от най-обсъжданите имена от новото поколение. 19-годишният Ходар върна пробива, а при 4:5 спаси два мачбола, след което спечели и следващите два гейма и прати мача в решаващ сет.

Третата част се превърна в битка на физическо оцеляване, като и двамата тенисисти страдаха от мускулни схващания и на моменти едва стояха на краката си. Въпреки категоричния резултат сетът продължи цели 42 минути, като само един от геймовете трая почти четвърт час. В крайна сметка Дардери се оказа в по-добра нощна кондиция и заслужи първия си 1/2-финал от категория "АТР 1000".

"Мисля, че това е най-голямата победа в кариерата ми - заради публиката и всичко тук в Рим. Първи полуфинал - мечта е да го изиграя тук - сподели изтощеният Лучано. - Рафа е невероятен играч. Толкова е млад, само на 19 години. Имах шанса си във втория сет, след това той игра невероятно. Но продължих да се боря и съм много щастлив от това."

Съперник на Дардери в спора за място на финала ще бъде норвежецът Каспер Рууд, който по-рано през деня се справи с руснака Карен Хачанов също в три сета - 6:1, 1:6, 6:2. Другите два 1/4-финала са днес: Яник Синер - Андрей Рубльов и Мартин Ландалусе - Даниил Медведев.