Синер изравни "Мастърс" рекорд на Джокович

Яник Синер изравни рекорда на Новак Джокович за най-много последователно спечелени мачове в турнири от сериите "Мастърс" в тениса. Италианският №1 в света се класира с лекота за 1/4-финалите на домашната си надпревара на клей в Рим, елиминирайки сънародника си Андреа Пелегрино с 6:2, 6:3.

За 24-годишния Яник това беше 31-ва поредна победа от категория "АТР 1000". Серията му започна още с титлата в Париж през миналия ноември, а от началото на 2026 г. той вече взе трофеите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид.

Поредицата от 31 успеха на Джокович датира от 2011 г. - от Индиън Уелс до Синсинати. Сърбинът има и още една серия от 30 поредни победи на "Мастърс" - от Париж 2014 до Монреал 2015. На трето място във вечната класация е Роджър Федерер с 29 последователно спечелени мача от тази категория - от Хамбург 2005 до Монте Карло 2006.

Ако тази седмица стане шампион в Рим, Синер ще се превърне в едва втория тенисист в историята след сръбската легенда, печелил всички 9 турнира "Мастърс". Освен това при триумф във Вечния град той ще стане първият италианец с титлата у дома от точно половин век - за последно това постигна Адриано Паната през 1976 г.

В спор за място на 1/2-финалите Синер ще се изправи срещу Андрей Рубльов или Николоз Басилашвили.

Същевременно Рафаел Ходар стана първият тийнейджър, достигнал до 1/4-финалите на "Мастърс" в Рим след Новак Джокович през 2007 г. По-рано днес 19-годишният испанец победи с година по-възрастния американец Лърнър Тиен с 6:1, 6:4 в IV кръг.

Младокът от Мадрид демонстрира все по-голяма увереност и впечатляваща форма през последните месеци. От началото на сезона на клей новият Рафа вече спечели титлата на "АТР 250" в Маракеш, класира се за 1/2-финалите на "АТР 500" в Барселона и стигна до 1/4-финалите на "Мастърс" в Мадрид.

"Суперщастлив съм. Просто се опитвам да играя мачовете спокойно и да бъда фокусиран върху това, което трябва аз да направя. Супердоволен съм от това как се справих с важните моменти в този мач. Лърнър е труден противник", сподели Ходар в ТВ интервюто на корта.

Негов съперник в V кръг ще бъде поставеният под №18 Лучано Дардери. Италианецът осъществи сензационен обрат срещу втория в схемата Александър Зверев, побеждавайки германеца с 1:6, 7:6 (10), 6:0, след като спаси 4 мачбола в тайбрека на втория сет.