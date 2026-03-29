Синер постигна "Слънчевия дубъл" по безподобен начин

Италианският №2 в тениса удължи рекорда на "Мастърс" до 34 поредни спечелени сета

Днес, 08:40
Яник Синер позира с шампионския трофей от "Мастърс" в Маями на централния корт на ст. "Хард Рок".
ЕПА/БГНЕС
Яник Синер записа ново историческо постижение в тениса. 24-годишният италианец стана осмият мъж, осъществил "Слънчевия дубъл" с титлите от "Мастърс" турнирите в Индиън Уелс и Маями в един сезон. И първият, който го прави без загубен сет.

На финала във Флорида тази нощ световният №2 победи чешката изненада в надпреварата Иржи Лехечка с 6:4, 6:4 и запази перфектния си баланс на ниво "АТР 1000" тази година. Всъщност серията от чисти победи на Синер в най-престижната верига извън Големия шлем води началото си още от турнира в Париж миналия ноември и той вече се намира в поредица от 34 последователно спечелени сета на "Мастърс".

Досегашният рекорд в сериите беше 24 поредни сета - на Новак Джокович от 2016 г. Италианецът го подобри още в III кръг в Маями и оттогава продължава да го надгражда. Освен това преди него никой не беше печелил два поредни турнира "Мастърс" без загубен сет - нещо, което той направи в Париж и Индиън Уелс. А сега вече турнирите станаха три поред.

"Това означава много за мен. Невероятно е да спечеля "Слънчевия дубъл" за първи път - сподели Яник в ТВ интервюто си на корта. - Това е нещо, което си мислех, че никога няма да успея да постигна, защото е много трудно. Направих го някак си, така че съм много щастлив."

Останалите седем тенисисти, печелили последователно титлите в Калифорния и Флорида при мъжете, са Джим Къриър (1991), Майкъл Ченг (1992), Пийт Сампрас (1994), Марсело Риос (1998), Андре Агаси (2001), Роджър Федерер (2005, 2006, 2017) и Новак Джокович (2011, 2014, 2015, 2016). При жените има пет състезателки, притежаващи "Слънчевия дубъл": Щефи Граф (1994, 1996), Ким Клайстерс (2005), Виктория Азаренка (2016), Ига Швьонтек (2022) и Арина Сабаленка (2026).

Финалът между Синер и Лехечка първо беше забавен с час и половина заради дъжд, а след това беше прекъснат за още 90 минути в самото начало на втория сет, когато отново заваля. В нито един момент обаче италианецът не демонстрира колебания и затвори срещата за 1:33 ч. игрово време.

Jannik Sinner vs Jiri Lehecka For The Title 🏆 | Miami 2026 Final Highlights
Ключови думи:

Яник Синер, Иржи Лехечка, Слънчев дубъл

