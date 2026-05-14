Синер вече е №1 по поредни победи на "Мастърс"

ЕПА/БГНЕС Яник Синер се разтяга максимално от бекхенд, за да стигне до топката, изпратена дълбоко в полето му Андрей Рубльов по време на 1/4-финала от "Мастърс" в Рим.

Световният №1 в тениса Яник Синер счупи 15-годишния рекорд на Новак Джокович за най-много поредни победи в турнири от сериите "Мастърс". Италианецът се класира за 1/2-финалите на домашната си надпревара от категория "АТР 1000" в Рим, надигравайки убедително Андрей Рубльов с 6:2, 6:4 за час и половина.

Това беше 32-ри последователно спечелен мач от Синер във втората най-престижна верига след Големия шлем. Досега върховото постижение беше 31 поредни успеха, установено от легендарния сърбин през вече далечната 2011 г. В онзи сезон Джокович не загуби мач на "Мастърс" от II кръг в Индиън Уелс през март до финала в Синсинати през август.

Настоящата безпрецедентна серия на Синер започна още в края на миналия сезон - на "Мастърс" в Париж. След като триумфира с титлата във френската столица през ноември 2025 г., от началото на новата година той спечели последователно турнирите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид. А сега се е устремил и към трофея в Рим.

Пътьом 24-годишният Яник вече постави нов рекорд за най-много поредни шампионски купи от "Мастърс" - пет. Предишното най-добро постижение беше четири последователни титли от "АТР 1000", правено от Рафаел Надал веднъж и от Новак Джокович три пъти.

Ако в неделя вдигне трофея във Вечния град, Синер не просто ще надгради допълнително рекордната серия от титли. Той би станал едва вторият тенисист в историята с кариерен "Златен Мастърс" - с пълна колекция от деветте турнира от веригата. Единственият засега с такъв акцент във визитката е Джокович, който при това го е постигал два пъти.

За място във финала Яник Синер ще спори с победителя от последния 1/4-финал, който ще се играе тази вечер: Мартин Ландалусе - Даниил Медведев. В другия 1/2-финал ще се срещнат Лучано Дардери и Каспер Рууд.