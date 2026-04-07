Тенисистките ни дадоха само 8 гейма на сингъл на Мароко за BJKCup

След убедителната победа с 3-0 над Южна Африка, тимът на България спечели бързо и втория си мач от турнира в Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кинг къп" (BJKCup) в Баня Лука (БиХ). Селекцията на капитана Магдалена Малеева се справи бързо със състава на Мароко с 2:1 победи и запази перфектен баланс (2-0) в гр.В.

За общо два часа и 20 минути българките постигнаха две победи на сингъл, като дадоха само 8 гейма на африканките, и си осигуриха крайния успех. Първо Росица Денчева разгроми Диае Ел Жарди с 6:1, 6:2, а след това Елизара Янева не остави шансове на Ясмин Кабаж - 6:4, 6:1.

По-късно в срещата на двойки Лидия Енчева/Елизара Янева отстъпиха от Диае Ел Жарди и Ясмин Кабаж с 5:7, 4:6 за час и 52 минути игра, то тази загуба вече нямаше значение за крайния резултат от двубоя.

Слеващият мач на българския тим в гр.В е утре срещу отбора на Северна Македония, който вчера отстъпи пред Египет с 0-3. Последният двубой ще е именно срещу египтянките на 10 април, като най-вероятно ще реши кой от тези два отбора ще завърши на първо място в групата и ще играе срещу втория от гр.А, където са Австрия, Гърция, домакинът Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

Именно победителите от мачовете между първите и вторите отбори в двете групи ще решат кой ще се изкачи в Група I на зона "Европа-Африка" за 2027 г.