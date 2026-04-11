Българският тенис се завърна в I световна група

Пет поредни победи за "Били Джийн Кинг къп" осигуриха промоцията на тима на Магдалена Малеева

Днес, 15:04
Българският женски отбор успя да се завърне в Група I за "Били Джийн Кинг къп"
Българският женски отбор успя да се завърне в Група I за "Били Джийн Кинг къп"

След две години "изгнание" в по-долната дивизия България се завърна в Група I на зона "Европа-Африка" в турнира за "Били Джийн Кинг къп" - световното първенство по тенис за женски отбори. Тимът на капитана Магдалена Малеева постигна пет поредни победи на турнира от Група II в Баня Лука (БиХ) и заслужи промоцията.

В решаващия мач подмладеният български отбор (средна възраст 19.75 г.) се наложи над състава на Кипър. Първо Росица Денчева се справи с Нина Андронику - 7:6 (4), 6:3, а след това Елизара Янева подпечата успеха след 6:0, 6:2 над Андреа Папакирияку. Така при 2-0 след сингълите двубоят на двойки Денчева/Янева - Андронику/Ралука Шербан вече нямаше никакво значение за крайния изход.

България изпадна в Група II при дебюта на Маги Малеева като капитан на националния ни тим - на турнира в португалския град Оейраш през април 2024 г. Миналата година не успя да се завърне в горната дивизия. През тази Малеева срещна откази от  първата и третата ни ракети - Виктория Томова (№155 в света) и Лия Каратанчева (№303), и реши да разчита изключително на девойки - най-голяма в състава е Денислава Глушкова - на 22 г., докато Елизара Янева, Лидия Енчева и Росица Денчева са на по 19. Въпреки това те успешно завършиха мисията по изкачване в Група I.

Другият отбор, който успя да продължи нагоре е този на Гърция, който се справи решаващия мач със състава на Южна Африка.

