България се размина с фаворитите на BJKCup

Тенисистките започват с мач срещу РЮА на турнира от Група II в Баня Лука

05 Апр. 2026
BJCK

България ще бъде в една група с отборите на Северна Македония, Мароко, Египет и Южна Африка на турнира в Баня Лука от Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кин къп" (6-11 април). Това отреди тегленият днес жребий за третото ниво на световното отборно първенство по тенис за жени.

Така тимът ни с капитан Магдалена Малеева се размина и с двата големи фаворита в зоналната надпревара - Австрия и Гърция, както и с домакина Босна и Херцеговина. Те са в група А заедно с Кипър и Финландия.

Първа ракета в настоящата формация на националния ни отбор е 19-годишната Елизара Янева (№236 в световната ранглиста). Останалите три избранички, откликнали на поканите, са Денислава Глушкова (№384, 22 г.), Лидия Енчева (№488, 19 г.) и Росица Денчева (№511, 19 г.).

След мачове всеки срещу всеки в двата потока първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона "Европа-Африка" за 2027 г. Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

В първите два дни българските тенисистки ще играят срещу съставите на РЮА (6 април) и Мароко (7 април).

Още новини по темата

Малеева разкритикува остро най-добрите ни тенисистки
11 Март 2026

Тенисистките ще търсят промоция в Баня Лука
26 Февр. 2026

България ще играе в Група II на световното по тенис и през 2026 г.
11 Апр. 2025

Тенисистките си усложниха задачата за "Били Джийн Кинг къп"
10 Апр. 2025

България продължава напред за BJKC
09 Апр. 2025

Тенис националките победиха Израел
08 Апр. 2025

Тенисистките ще играят с Египет и Израел за "Били Джийн Кинг къп"
06 Апр. 2025

Не карам никого да играе насила в националния отбор
02 Апр. 2025

Малеева извика млади тенисистки в националния тим
12 Март 2025

Италия спечели 5-а световна титла в женския тенис
21 Ноем. 2024

България слезе на историческо дъно в женския тенис
13 Апр. 2024

Оцеляването в "Били Джийн Кинг къп" е на още една крачка
12 Апр. 2024

Победа за чест даде увереност на националките преди битките за оцеляване
10 Апр. 2024

Тенисистките претърпяха втора поредна загуба
09 Апр. 2024

