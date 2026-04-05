България се размина с фаворитите на BJKCup

България ще бъде в една група с отборите на Северна Македония, Мароко, Египет и Южна Африка на турнира в Баня Лука от Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кин къп" (6-11 април). Това отреди тегленият днес жребий за третото ниво на световното отборно първенство по тенис за жени.

Така тимът ни с капитан Магдалена Малеева се размина и с двата големи фаворита в зоналната надпревара - Австрия и Гърция, както и с домакина Босна и Херцеговина. Те са в група А заедно с Кипър и Финландия.

Първа ракета в настоящата формация на националния ни отбор е 19-годишната Елизара Янева (№236 в световната ранглиста). Останалите три избранички, откликнали на поканите, са Денислава Глушкова (№384, 22 г.), Лидия Енчева (№488, 19 г.) и Росица Денчева (№511, 19 г.).

След мачове всеки срещу всеки в двата потока първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона "Европа-Африка" за 2027 г. Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

В първите два дни българските тенисистки ще играят срещу съставите на РЮА (6 април) и Мароко (7 април).