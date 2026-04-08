Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България стигна до мач за горната дивизия на BJKCup

Разгромната победа над тима на Северна Македония осигури на тенисистките ни важния двубой

Днес, 14:53
БФТ

С две разгромни победи над тима на Северна Македония, националният ни женски тим по тенис си осигури едно от първите две места в гр.B на турнира в Група II на Евро-африканската зона за "Били Джийн Кинг къп" (BJKCup) в Баня Лука (БиХ). Това означава, че българките са само на една победа от изкачване в Група I.

Срещу македонките капитанът Магдалена Малеева пусна в откриващия мач на сингъл за първи път 19-годишната Лидия Енчева и тя оправда доверието, като даде само три гейма на Зара Зафировска и приключи мача за 58 минути с 6:1, 6:2. Не се забави много на корта и Денислава Глушкова, която бе още по-убедителна срещу Сара Митевска - 6:1, 6:0, макар този двубой да продължи малко повече - 1:12 ч.

Мачът на двойки, предвиден за по-късно днес няма значение за крайния резултат. В него Росица Денчева и Елизара Янева ще играят срещу Яна Божиновска и Ана Митевска.

Така България вече има три победи и е лидер в класирането преди последния кръг с баланс 3-0, като няма как да бъде изместена от една от първите две позиции, дори и при загуба от Египет (1-1) в петък. Първите два тима във всяка група ще играят "на кръст" (1-2, 2-1) и победителите от тези мачове се изкачват в Група I. Това означава, че младите българки (средна възраст 19.75 години) ще играят за влизане в по-горната дивизия.

В гр. А три отбора имат шанс да завършат на първите две позиции - Гърция (2-0), Финландия (1-0) и Австрия (1-1), така че един от тях ще е съперник на българките в събота.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Били Джийн Кинг къп

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?