Трети български футболист стана шампион в Европа

Позабравеният за националния отбор Йоан Стоянов спечели титлата на Израел с "Апоел" (Беер Шева)

Днес, 12:08
Йоан Стоянов позира на базата на БФС по времето, когато беше викан редовно в мъжкия национален отбор на България.
Йоан Стоянов позира на базата на БФС по времето, когато беше викан редовно в мъжкия национален отбор на България.

Още един български футболист стана шампион в първенство от Европа през този сезон след вратаря Пламен Андреев с полския "Лех" (Познан) и защитника Мартин Георгиев с гръцкия АЕК.

Йоан "Йони" Стоянов спечели титлата в Израел с "Апоел" (Беер Шева). В XXXV кръг, предпоследен в местното първенство, тимът му победи с 4:2 като домакин "Макаби" (Тел Авив), а в същото време прекият конкурент "Бейтар" (Йерусалим) завърши 0:0 навън с "Апоел" (Петах Тиква). Така преди последния кръг "Апоел" (Беер Шева) е със 79 т. и не може да бъде задминат от "Бейтар", който със 75.

24-годишният Стоянов става за пръв път шампион на Израел, след като през миналия сезон спечели с "Апоел" (Беер Шева) купата на страната. В началото на настоящия сезон 2025/26 роденият в Пловдив футболист, който може да играе като десен бек, централен халф и ляво крило, получи тежка контузия, но успя да се възстанови за последната част от първенството и влезе в 6 мача. Той обаче бе извън групата при снощния успех над "Макаби" (Тел Авив).

Йоан Стоянов бе викан редовно през 2023 г. в националния отбор на България, когато селекционер беше сърбинът Младен Кръстаич. След това той получи повиквателни и в началото на престоя на Илиан Илиев в държавния тим, но последната му бе от март 2024 г. и оттогава не е в списъците.

