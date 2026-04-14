Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сезонът за Кирил Десподов приключи

Капитанът на националния отбор ще претърпи операция заради миналогодишен проблем

14 Апр. 2026
Кирил Десподов ще пропусне шестте оставащи мача на ПАОК до края на сезона - пет в плейофите за първенството и финала за Купата на Гърция срещу ОФИ (Крит).
Кирил Десподов ще пропусне шестте оставащи мача на ПАОК до края на сезона - пет в плейофите за първенството и финала за Купата на Гърция срещу ОФИ (Крит).

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов няма да играе повече този сезон. Гръцките медии съобщиха, че футболистът на ПАОК ще трябва да се подложи на операция за хронична травма. Става въпрос за продължаващ от миналата година проблем с палеца на левия крак, заради който не игра около 4 месеца през 2025 г. Сега болките са се подновили и се оказва, че няма как проблемът да бъде решен с медкаменти и терапия.

"В битката да се пребори отново за титлата ПАОК претърпя сериозна загуба, тъй като се очаква Кирил Десподов да се подложи на операция заради проблем с костта на палеца на левия крак. Лошото за ПАОК е, че Десподов излиза от строя точно в момент, в който атакуващата линия на тима е натоварена, умората е много. Андрия Живкович също не тренира пълноценно и работи по индивидуална програма", коментира радио SPORT FM 94.6.

Това означава, че 29-годишният футболист ще пропусне петте ключови мача на ПАОК в плейофите на гръцката Суперлига, както и финала за купата на страната срещу ОФИ (Крит) на 25 април. Освен това петкратният носител на отличието "Футболист №1 на България" няма да играе в контролите на националния отбор през юни срещу Молдова и Косово.

Така операцията слага край на един от най-трудните сезони в кариерата на Кирил Десподов, който все пак записа за ПАОК 30 мача, 5 гола и 4 асистенции във всички турнири. Освен проблема с палеца на левия крак, през сезона той имаше травми в глезена, в гърба и различни разтежения.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кирил Десподов, ПАОК, мъжки национален отбор

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?