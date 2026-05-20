Пренебрегнат наш национал влезе в два идеални състава в Сърбия

Силвестър Джаспър направи фурор този сезон с "Железничар" (Панчево)

Силвестър Джаспър позира с наградата си, след като бе избран в идеалния отбор на сръбската Суперлига за сезон 2025/26.
Бившият младежки национал на България Силвестър Джаспър (24 г.) получи едновременно две признания за невероятния си сезон в Сърбия. През юли м.г. той премина от полския "Шльонск" (Вроцлав) в "Железничар" (Панчево). След това лявото крило имаше основен принос за силното представяне на скромния отбор, който си осигури четвърто място в сръбската Суперлига и се класира за участие в Лигата на конференцията през следващия сезон.

Джаспър записа 31 мача, 7 гола и 6 асистенции, а вчера бе обявен в идеалния състав на Суперлигата за сезона. "Благодарен съм на Господ, че ми позволи да спечеля тази награда. Благодаря на всички мои съотборници, треньори, семейство и близки за помощта и подкрепата през целия сезон и благодаря на всички играчи/треньори, които гласуваха за мен", написа той след награждаването.

Заедно с това атакуващият футболист попадна и в идеалния отбор за сезона, съставен от Международния център за спортни изследвания (CIES), откъдето взимат предвид индивидуалните показатели на всички играчи от съответното първенство. Това е допълнително потвърждение за чудесната форма на българския нападател.

Въпреки това Силвестър Джаспър, който е племенник на директора в "Марек" Ивайло Паргов, все още няма повиквателна за мъжкия национален отбор на България, независимо че селекционер вече е Александър Димитров. Именно последният бе сред радетелите Джаспър да получи български паспорт и да играе за младежкия национален тим, когато Димитров бе треньор там. Това се случи през 2021 г. и Джаспър записа 4 мача. Преди това той имаше мачове за юношеските национални формации на Англия до 15 и до 16 г., въпреки че баща му е нигериец, а майка му е българка. Тогава англичаните се бяха възползвали от факта, че той от 9-годишен тренира първо в академията на "Куинс Парк Рейнджърс", а след това в тази на "Фулъм".

Договорът на Силвестър Джаспър с "Железничар" е до юни 2027 г., но към него има интерес от други европейски клубове.

