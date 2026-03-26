Времето тук няма да ни стигне, заяви селекционерът Димитров в Индонезия

СПОРТАЛ Националите са се скупчили да чуят селекционера Александър Димитров (с тъмен екип в средата, с гръб) по време на една от тренировките в Джакарта.

Двама от футболните ни национали са получили травми на една от тренировките преди турнира FIFA Series в Индонезия, съобщи "Спортал". Това са крилото на "ЦСКА 1948" Георги Русев и халфът на "Славия" Кристиян Стоянов. Това принуди селекционера Александър Димитров да не бърза с определянето на стартовия състав за първия двубой, който е утре в Джакарта от 10:30 ч. наше време срещу Соломоновите острови и ще се предава пряко по БНТ 3.

Отделно нападателят на "Краковия" (Краков) Мартин Минчев пристигна в Индонезия с травма, днес тренира, но може би няма да играе утре, но вероятно ще е готов за втория двубой в понеделник. При успех над Соломоновите острови, ще срещнем победителя от мача Индонезия - Сейнт Китс и Невис. Съответно, ако България падне, ще играе също на 30 март загубилия.

По-късно Русев и Стоянов се включиха пълноценно в днешната тренировка, но все пак Димитров се презастрахова, че поради кадровите проблеми ще избере титулярите в деня на мача. "Утре ще определим състава. Имаме 1-2 въпросителни, но при всички положения нашата идея е всички, които са тука, да вземат участие. Разбира се, стига да са здрави", каза той, цитиран от БТА.

Селекционерът се направи също така на оригинален, когато бе запитан кой ще изведе тима с капитанската лента в отсъствието на Кирил Десподов и Илия Груев: "Няма да бъде Десподов, няма да е и Груев. Надявам се всички да са лидери утре. Капитанът ще го научите утре 120 минути преди мача."

Димитров не скри притеснението си, че националите ни се са се аклиматизирали още в Индонезия и времето за това няма да е достатъчно до началото на първия мач: "Постоянно разговаряме с играчите на тема възстановяване. Целта да вземем по-млади беше и малкото време за аклиматизация. Ако трябва да бъда честен, времето няма да ни стигне."

Той каза и какво мисли за отбора на Соломоновите о-ви: "Рейтингът на Соломоновите о-ви е под нашия, но ще подходим с нужното уважение и респект. Надявам се да наложим още от самото начало нашия стил на игра срещу такъв съперник. И сега ще трябва да покажем различен стил, защото в квалификациите играхме с водещи европейски отбори като Испания, Турция и Грузия. Съперникът ни утре е далеч от тяхната класа. Дори е далече и от класата на Индонезия. Но познаваме нашата история, имали сме неприятни загуби от подобни съперници, така че трябва да се предпазим. Няма отбор, който ако го подцениш, да не те изненада. За тях е първа среща с европейски отбор и ще бъдат много мотивирани. И няма какво да губят, когато излязат срещу България. Също така и играят в един клуб. Имат някои бързи футболисти и 2-3 комбинации, с които се опитват да изграждат атаката, но всичко е в нашите ръце и в нашите крака."

Своето мнение изрази и селекционерът на Соломоновите о-ви Бен Кан. "Това е фантастична възможност да срещнем отбор от Европа, подготвени сме. Очаквам българите да контролират мача, няколко мача съм им гледал. Имаха много трудни съперници в световните квалификации. България е труден съперник, но сме позитивни. Трябва да държим позиции и да се постараем да ги затрудним максимално, да използвам възможностите си на контраатака. За нас този мач е отлична възможност за нашите амбиции", каза англичанинът, който преди е водил австралийските "Олимпик", "Бризбън Роар" и "Мелбърн Найтс".

НАПАДАТЕЛ НА "РЕЙНДЖЪРС" Е НА КРАЧКА ДА СТАНЕ БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛ

Селекционерът Александър Димитров потвърди, че се водят усилени преговори с нападателя на шотландския "Рейнджърс" Райън Надери да стане национал на България. 22-годишният футболист може да представлява България, Чехия и дори Германия, където е роден. Той е играл преди това в дублиращия тим на "Борусия" (Мьонхенгладбах) и "Ханза" (Рощок).

"Разговарях с Райън лично. Първо наблюдавах неговото представяне в Германия, а сега и в Шотландия. Момчето е родено в Германия, с немски паспорт, с чешко гражданство. Решението, което трябва да вземе за националния отбор на България и на която и да е друга страна не е лесно и е финално. Дори една минута да запише, за който и да е мъжки национален отбор, след това не може да го смени. Има време да помисли. Надявам се, колкото е възможно по-бързо да вземе своето решение. Райън има качества, има потенциал и може да помогне на нашия национален отбор", каза Димитров.