Футболист №1 на България ще пропусне остатъка на сезона

ЕПА/БГНЕС Илия Груев ще пропусне най-важните мачове на "Лийдс" - тези от шампионата, където отборът се бори за оставане в Премиър лийг, както и 1/2-финала за ФА Къп.

Неприятните прогнози за Илия Груев се потвърдиха - победителят в анкетата "Футболист №1 на България" за 2025 г. ще пропусне остатъка на сезона. Той не бе в групата на "Лийдс" при снощното равенство 2:2 в гостуването срещу "Борнемут". Като причина бе посочена контузия, получена на тренировка.

При последвалите прегледи днес се установи, че 25-годишният халф е увредил менискус. Самият той потвърди, че няма да играе повече до края на сезона. "Разочарован съм, че ще отсъствам до края на сезона, особено с такъв страхотен мач пред нас тази неделя. Боли ме, че не съм на терена с момчетата, но определено ще бъда там, за да ги подкрепя отстрани. Време е да се съсредоточа върху възстановяването си - ще се върна по-силен", написа Груев в профила си в "Инстаграм".

Това означава, че Груев е аут за 1/2-финала за ФА Къп срещу "Челси" в неделя, както и за оставащите 4 мача от Премиър лийг, в които "Лийдс" ще се бори за оставането си в английския елит. В момента йоркширци са на 15-о място с 40 точки, на 9 точки над опасната зона, като се нуждаят от 6 точки, за да си гарантират място в Премиър лийг и следващия сезон.

Мениджърът на тима Даниел Фарке потвърди: "За нещастие има лоша новина за Груев. Контузията на менискуса е потвърдена. Това определено ще го извади от игра за остатъка от сезона. Очакваме да го имаме обратно в началото на предсезонната подготовка. Разбира се, това не е добре за нас и всички му съчувстваме."

Илия Груев, който е втори капитан на националния отбор, също така ще пропусне контролите на България през юни срещу Молдова и Черна гора. За тях вече отпадна и първият капитан Кирил Десподов.