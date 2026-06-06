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Роди се звезда в Париж - Андреева е шампионка на "Ролан Гарос"

Рускинята стана най-младата тенисистка с титлата във френската столица след Моника Селеш

06 Юни 2026Обновена
Мира Андреева позира с шампионския трофей "Сузан Ланглен" на централния корт "Филип Шатрие" в Париж.
ЕПА/БГНЕС
Мира Андреева позира с шампионския трофей "Сузан Ланглен" на централния корт "Филип Шатрие" в Париж.

19-годишната рускиня Мира Андреева е новата шампионка в Откритото първенство на Франция по тенис. Във финала на "Ролан Гарос" тийнейджърката от Красноярск победи полската квалификантка Мая Хвалинска с 6:3, 6:2 и пред очите на 15 000 зрители на централния корт "Филип Шатрие" в Париж се превърна от просто талантлива състезателка в новата звезда на световния спорт.

Андреева реши двубоя със серия от 9 поредни гейма, започнала в средата на първия сет и продължила до 5:0 във втория. В края на мача тя позволи на съперничката си да върне единия пробив, но веднага осъществи нов брейк, реализирайки още първата от три поредни шампионски точки, до които стигна в подаването на Хвалинска.

В своето едва четвърто участие в основната схема на втория турнир от Големия шлем рускинята се превърна в най-младата носителка на титлата от клей класиката през последните над три десетилетия. Последната тийнейджърка, вдигала трофея "Сузан Ланглен" на по-крехка възраст, беше Моника Селеш, която оформи хеттрик във френската столица още на 18 г. през 1992-ра.

"Гледам "Ролан Гарос" по телевизията от много, много малка - сподели най-новата "мейджър" шампионка по време на церемонията по награждаване. - Освен това имах голяма мечта да спечеля този турнир и честно казано сега не мога да повярвам, че държа този трофей в ръцете си."

Общо титлата е шеста в младата кариера на Мира Андреева, която освен първата си купа от Шлема притежава две от категория "WTA 1000", две от "WTA 500" и една от "WTA 250". Със спечелените 2000 т. в понеделник тя ще се изкачи от 8-о на 6-о място в световната ранглиста. Рекордното ѝ класиране е №5 от 14 юли 2025 г.

"Искам да благодаря на всички най-близки хора около мен - на семейството ми, на моята треньорка Кончита Мартинес. Благодаря ви, че ме накарахте да работя дори когато не исках - добави шампионката на "Ролан Гарос" - Искам да благодаря и на себе си - за това, че не спрях да си вярвам, че винаги давам 100%, дори когато е трудно, че се опитвам всеки ден да бъда по-добра като човек и като играч, че вярвам, че мога да го направя, че се боря с толкова много демони в себе си. Само аз знам колко трудно ми беше. Колко нервна бях през тези две седмици."

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Ключови думи:

Ролан Гарос, Мира Андреева, Мая Хвалинска

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