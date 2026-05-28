Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тенисист №1 не оцеля в парижката жега

Синер водеше с 2-0 сета и два пробива, но тялото му го предаде във II кръг на "Ролан Гарос"

28 Май 2026Обновена
В отделни моменти Яник Синер трудно дишаше в стола за почивка.
ЕПА/БГНЕС
В отделни моменти Яник Синер трудно дишаше в стола за почивка.

Недосегаемият тенисист от началото на сезона на клей Яник Синер отпадна по стъписващ начин от "Ролан Гарос". Италианският суперфаворит за титлата от Откритото първенство на Франция беше устремен към безпроблемна победа във II кръг, когато беше поразен от жегата в Париж.

24-годишният №1 в света водеше с 2-0 сета и два пробива в третия срещу Хуан Мануел Серундоло, но точно в този момент тялото му постепенно започна да отказва заради високите температури и в крайна сметка той отстъпи пред аржентинеца с 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Битката на централния корт "Филип Шатрие" продължи 3:31 ч. при около 30 градуса по Целзий.

В третата час Синер набързо поведе с 5:1 и два пъти имаше възможност да затвори двубоя на собствен сервис. Тогава обаче започнаха тежки схващания първо в левия му крак, а после и в двата и постепенно той вече едва стоеше прав.

Взетите три медицински таймаута, включващи и едно прибиране в съблекалнята, по никакъв начин не помогнаха на лидера в ранглистата. До края на мача Яник така и не възвърна физическата си стабилност, в един момент дори се скри в сянката на корта, за да повърне стомашни сокове, довели до пълната му дехидратация.

Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerundolo | Round 2 Highlights | Roland-Garros 20262nd Round)
Welcome to the official Roland-Garros YouTube channel! Follow us on social media! Facebook: https://www.facebook.com/RolandGarros X: https://twitter.com/rolandgarros Instagram: https://www.instagram.com/rolandgarros TikTok: https://www.tiktok.com/@rolandgarros WhatsApp: https://bit.ly/WhatsAppRolandGarros Threads: https://www.threads.net/@rolandgarros BeReal: http://bere.al/rolandgarros Find out more on rolandgarros.com #RolandGarros
YouTube

Макар че видимо беше изчерпал силите си и опитваше да играе основно от място или да прилага тактиката "сервис-мрежа", Синер в нито един момент не помисли да се откаже. От своя страна Серундоло запази самообладание и концентрация и заслужи най-голямата победа в кариерата си.

"За него със сигурност е невероятно тежко - коментира 24-годишният Хуан Мануел. - Аз не успявах да спечеля повече от три гейма в сет, така че имах немалко късмет. Яник заслужаваше да спечели този мач, но после не знам какво се случи. Жал ми е за него и се надявам да се възстанови."

За място на 1/8-финалите Серундоло ще спори с Мартин Ландалусе. Испанецът също осъществи обрат от 0-2 сета, елиминирайки чеха Вит Копжива с 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ролан Гарос, Яник Синер, Хуан Мануел Серундоло

Още новини по темата

Синер спечели 30-и пореден мач
27 Май 2026

България няма да участва на "Ролан Гарос" за първи път от 80-те
20 Май 2026

Алкарас пропуска дори "Уимбълдън"
20 Май 2026

Тъжната серия на Григор Димитров продължи и в Париж
19 Май 2026

Аванс от сет и пробив не стигна на Янева за дебютна победа в Шлема
18 Май 2026

Синер стана вторият в историята притежател на "Златен Мастърс"
17 Май 2026

Синер вече е №1 по поредни победи на "Мастърс"
14 Май 2026

Синер изравни "Мастърс" рекорд на Джокович
12 Май 2026

Тенис звездите скочиха на "Ролан Гарос" заради наградния фонд
05 Май 2026

Синер извоюва историческа титла в Мадрид
03 Май 2026

Алкарас няма да защитава титлата на "Ролан Гарос"
24 Апр. 2026

Синер постигна "Слънчевия дубъл" по безподобен начин
30 Март 2026

Синер подобри рекорд на Джокович на "Мастърс"
24 Март 2026

Синер застана до Федерер и Джокович в историята на "Мастърс"
16 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса