Тенисист №1 не оцеля в парижката жега

Недосегаемият тенисист от началото на сезона на клей Яник Синер отпадна по стъписващ начин от "Ролан Гарос". Италианският суперфаворит за титлата от Откритото първенство на Франция беше устремен към безпроблемна победа във II кръг, когато беше поразен от жегата в Париж.

24-годишният №1 в света водеше с 2-0 сета и два пробива в третия срещу Хуан Мануел Серундоло, но точно в този момент тялото му постепенно започна да отказва заради високите температури и в крайна сметка той отстъпи пред аржентинеца с 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Битката на централния корт "Филип Шатрие" продължи 3:31 ч. при около 30 градуса по Целзий.

В третата час Синер набързо поведе с 5:1 и два пъти имаше възможност да затвори двубоя на собствен сервис. Тогава обаче започнаха тежки схващания първо в левия му крак, а после и в двата и постепенно той вече едва стоеше прав.

Взетите три медицински таймаута, включващи и едно прибиране в съблекалнята, по никакъв начин не помогнаха на лидера в ранглистата. До края на мача Яник така и не възвърна физическата си стабилност, в един момент дори се скри в сянката на корта, за да повърне стомашни сокове, довели до пълната му дехидратация.

Макар че видимо беше изчерпал силите си и опитваше да играе основно от място или да прилага тактиката "сервис-мрежа", Синер в нито един момент не помисли да се откаже. От своя страна Серундоло запази самообладание и концентрация и заслужи най-голямата победа в кариерата си.

"За него със сигурност е невероятно тежко - коментира 24-годишният Хуан Мануел. - Аз не успявах да спечеля повече от три гейма в сет, така че имах немалко късмет. Яник заслужаваше да спечели този мач, но после не знам какво се случи. Жал ми е за него и се надявам да се възстанови."

За място на 1/8-финалите Серундоло ще спори с Мартин Ландалусе. Испанецът също осъществи обрат от 0-2 сета, елиминирайки чеха Вит Копжива с 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0.