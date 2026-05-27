Синер спечели 30-и пореден мач

Световният №1 в тениса Яник Синер започна ударно участието си в Откритото първенство на Франция. В I кръг на "Ролан Гарос" в Париж италианецът разгроми представителя на домакините Клеман Табюр с 6:1, 6:3, 6:4 за 2:08 ч. игра на централния корт "Филип Шатрие".

Това беше 30-а поредна победа за 24-годишния Синер, който не е губил мач от 19 февруари. Тогава той отстъпи пред чеха Якуб Меншик с 6:7 (3), 6:2, 3:6 на 1/4-финалите от "АТР 500" в Доха (Катар). Оттогава Яник спечели пет поредни титли от веригата "Мастърс" - в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим, а сега е основен фаворит и за трофея във френската столица.

Серията на италианеца е едва на 17-о място във вечната ранглиста на най-дългите поредици от спечелени мачове. Синер обаче е едва четвъртият тенисист с толкова последователни победи от началото на XXI век - преди него през новото хилядолетие това бяха правили само Новак Джокович (43 през 2010-2011), Роджър Федерер (41 през 2006-2007; 35 през 2005) и Рафаел Надал (32 през 2008). Най-продължителната серия на Карлос Алкарас е 24 поредни успеха през 2025 г.

В отсъствието на контузения испански шампион изглежда, че Яник Синер няма сериозна конкуренция на тазгодишния "Ролан Гарос". Във II кръг водачът в схемата ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, който елиминира британеца Джейкъб Фърнли с 6:2, 7:6 (0), 7:6 (7).

"Много съм щастлив, че съм отново тук. Това е много специално място и като цяло имам страхотни спомени. Първите кръгове никога не са лесни, но е още по-специално да започнеш турнира във вечерна сесия. Благодаря на всички, че останахте", сподели Синер пред публиката на "Шатрие" след снощната си победа.