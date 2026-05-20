Алкарас пропуска дори "Уимбълдън"

ЕПА/БГНЕС Карлос Алкарас се появи само като зрител на "Мастърс" в Мадрид миналия месец, носейки шина на дясната си китка.

Тенисист №2 в света Карлос Алкарас ще пропусне не само "Ролан Гарос", но дори и "Уимбълдън" заради контузията в дясната китка. Действащият шампион в Париж и двукратен носител на титлата в Лондон се надява да се завърне на корта за началото на летния сезон на твърд корт и да е напълно готов да защитава трофея си на US Open в Ню Йорк през септември.

23-годишният испанец не е играл от 14 април, когато победи Ото Виртанен с 6:4, 6:2 в първия си мач на турнира от категория "АТР 500" в Барселона. Именно в него Алкарас получи травмата и се оттегли от по-нататъшно участие в каталунската столица. По-късно той се отказа от "Мастърс" в Мадрид, а сега вече и от двата европейски турнира от Големия шлем.

"Възстановяването ми върви добре и се чувствам много по-добре, но за съжаление все още не съм готов да се състезавам, поради което трябва да се откажа от тревните кортове на "Куинс" и "Уимбълдън" - написа във вторник Карлитос в профила си в "Инстаграм". - Това са два наистина специални турнира за мен и ще ми липсват много. Ще продължим да работим, за да се върнем възможно най-скоро."

Алкарас започна годината, като спечели първата си титла от Australian Open през януари. С триумфа в Мелбърн той се превърна в най-младия тенисист в историята, постигнал кариерен Голям шлем.

Вследствие на контузията испанецът ще загуби огромна част от актива си в световната ранглиста, където вече отстъпи първата позиция на Яник Синер. Именно двамата спечелиха последните девет "мейджър" титли, като Алкарас взе пет от тях.

Италианецът пък наложи безпрецедентна доминация в сериите "Мастърс", където стана шампион на последните шест турнира, включително на три през последните пет седмици. Оттеглянето на най-големия му съперник отваря широко вратата пред Синер както на "Ролан Гарос" (24 май - 7 юни), така и на "Уимбълдън" (29 юни - 12 юли).

ТРАВМАТА

Контузиите в китките са често срещани при тенисистите и може лесно да се превърнат в хронични, особено ако не се лекуват правилно. Самият Алкарас наскоро заяви, че не иска да си навреди допълнително за "бъдещите турнири".

Говорейки на церемонията по връчване на наградите "Лауреус" през април - точно преди да обяви решението си да се оттегли от Откритото първенство на Франция, той каза: "Имам много дълга кариера пред себе си, в която ми предстоят още много години на корта. Форсирането на нещата на този "Ролан Гарос" наистина може да ми навреди в дългосрочен план."

Бившият шампион от US Open Доминик Тийм се пенсионира на 30 г. в края на 2024-та, след като кариерата му беше провалена именно от контузия на китката. Хуан Мартин дел Потро също имаше хроничен проблем с китката, след като спечели единствения си турнир от Шлема на US Open през 2009 г., и прекрати кариерата си на 33 в началото на 2022-ра.