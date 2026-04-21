Тенисисти са №1 в световния спорт за 2025 г.

Алкарас и Сабаленка получиха статуетките "Лауреус" на церемонията в Мадрид

Днес, 11:37
Лауреатите Карлос Алкарас и Арина Сабаленка със статуетките си.
Лауреатите Карлос Алкарас и Арина Сабаленка със статуетките си.

Двама тенисисти са големите победители в 26-ото издание на анкетата на фондация "Лауреус" за определяне на най-добрите спортисти в света през изминалата година. Двете основни статуетки за 2025 г. бяха връчени на Карлос Алкарас при мъжете и Арина Сабаленка при жените.

Церемонията се проведе в понеделник вечер в "Паласио де Сибелес" в Мадрид и събра десетки от най-изявените състезатели сред всички спортове. Супрезвездите минаха по червения килим и бяха приветствани от хиляди фенове около столичния дворец.

"Невероятна чест е да спечеля наградата "Спортист на годината" на "Лауреус" - сподели Алкарас при награждаването си. - Като тенисист аз се състезавам за титли на корта, но тази статуетка означава нещо повече, тъй като е признание сред най-великите спортисти в света, във всички спортове. Преди три години в Париж получих наградата за пробив в спорта и се запознах с един от моите герои - Лионел Меси, който тогава спечели голямата награда за №1. По това време мечтаех, че може би един ден ще се присъединя към великия Лео в списъка на лауреатите и днес го направих. Меси, Федерер, Джокович, Юсейн Болт и разбира се великият Рафаел Надал... Следвам стъпките на гиганти. Това прави този момент толкова специален."

22-годишният Карлитос се превърна в най-младия носител на наградата в историята на анкетата, водеща началото си от 1999 г. През миналия сезон испанецът взе две от четирите титли в Големия шлем - на "Ролан Гарос" и US Open, и игра финал на "Уимбълдън", а също така завърши годината под №1 в световната ранглиста.

Лидерката в женския тенис Сабаленка пък спечели един "мейджър" трофей през 2025 г. - на US Open, и загуби финалите на Australian Open и "Ролан Гарос". Освен това беларускинята триумфира в два турнира от елитната категория "WTA 1000" - в Маями и Мадрид, и не изпусна първото място в света в нито един ден от 1 януари до 31 декември.

"Честно казано, е малка лудост да чуя името си редом до толкова много легенди - коментира Арина. - Да бъда призната от академията "Лауреус" за спортистка №1 в света означава много, защото те наистина разбират какво е необходимо, за да се стигне дотук. За мен не става въпрос само за победите - става въпрос за всичко зад тях. Трудните моменти, напрежението, екипът, работата всеки ден. Ето защо тази награда се усеща различно. Когато погледна списъка с предишни победителки като Серена Уилямс, Линдзи Вон, Симон Байлс, това е наистина вдъхновяващо. Някои от тях съм гледала, докато съм растяла, с други съм се състезавала и всички те са тласнали спорта напред по свой собствен начин. Ако мога да вдъхновя дори няколко души по същия начин, това би означавало всичко за мен."

В категорията "Отбор на годината" беше отличен френският футболен шампион "Пари Сен Жермен". През миналата година парижани спечелиха всичко възможно като освен в Лига 1, вдигнаха трофея и в Купата на Франция, Суперкупата на Франция, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Интерконтиненталната купа на ФИФА.

Със статуетката през 2026 г. ПСЖ стана петият представител на футбола, избран за №1 сред отборите от "Лауреус", след "Манчестър Юнайтед" (2000), "Барселона" (2012), "Байерн" (Мюнхен) (2014, 2021) и "Реал" (Мадрид) (2025).

 

Ето и победителите във всички категории на "Лауреус" 2026:

"Спортист на годината": Карлос Алкарас (тенис)

"Спортистка на годината": Арина Сабаленка (тенис)

"Отбор на годината": "Пари Сен Жермен" (футбол)

"Пробив на годината": Ландо Норис (Формула 1)

"Завръщане на годината": Рори Макилрой (голф)

"Спортист на годината с увреждания": Габриел Араужо (плуване)

"Екшън спортист на годината": Клоуи Ким (сноуборд)

"Млад спортист на годината": Ламин Ямал (футбол)

"Спортно вдъхновение": Тони Кроос (футбол)

"За цялостни постижения": Надя Команечи (гимнастика)

"Спорт за добро": "Футбол Мас" (Fútbol Más)

 

Ключови думи:

Лауреус, Карлос Алкарас, Арина Сабаленка

Още новини по темата

Сабаленка стана петата със "Слънчев дубъл"
29 Март 2026

Тенисист извън Топ 30 пак спря Алкарас в Маями
23 Март 2026

Синер застана до Федерер и Джокович в историята на "Мастърс"
16 Март 2026

Медведев сложи край на перфектния старт за тенисист №1
15 Март 2026

16-0: Алкарас се приближава към вечния Топ 10
13 Март 2026

Шампионът Дрейпър повали Джокович в драма на "Мастърс"
12 Март 2026

Джокович стигна 1/8-финал в Индиън Уелс след 9 г. чакане
10 Март 2026

И Григор Димитров не успя да спре най-добрия в света
08 Март 2026

Григор Димитров си уреди среща със световния №1
06 Март 2026

Алкарас чака Димитров в Индиън Уелс

03 Март 2026

Алкарас подобри 88-годишен рекорд
01 Февр. 2026

Рибакина обърна световната №1 за втората си титла в Големия шлем
31 Яну. 2026

Алкарас си уреди на куц крак среща с историята
30 Яну. 2026

Сабаленка е на 4-ти пореден финал на Australian Open
29 Яну. 2026

