Тенисисти са №1 в световния спорт за 2025 г.

Двама тенисисти са големите победители в 26-ото издание на анкетата на фондация "Лауреус" за определяне на най-добрите спортисти в света през изминалата година. Двете основни статуетки за 2025 г. бяха връчени на Карлос Алкарас при мъжете и Арина Сабаленка при жените.

Церемонията се проведе в понеделник вечер в "Паласио де Сибелес" в Мадрид и събра десетки от най-изявените състезатели сред всички спортове. Супрезвездите минаха по червения килим и бяха приветствани от хиляди фенове около столичния дворец.

"Невероятна чест е да спечеля наградата "Спортист на годината" на "Лауреус" - сподели Алкарас при награждаването си. - Като тенисист аз се състезавам за титли на корта, но тази статуетка означава нещо повече, тъй като е признание сред най-великите спортисти в света, във всички спортове. Преди три години в Париж получих наградата за пробив в спорта и се запознах с един от моите герои - Лионел Меси, който тогава спечели голямата награда за №1. По това време мечтаех, че може би един ден ще се присъединя към великия Лео в списъка на лауреатите и днес го направих. Меси, Федерер, Джокович, Юсейн Болт и разбира се великият Рафаел Надал... Следвам стъпките на гиганти. Това прави този момент толкова специален."

22-годишният Карлитос се превърна в най-младия носител на наградата в историята на анкетата, водеща началото си от 1999 г. През миналия сезон испанецът взе две от четирите титли в Големия шлем - на "Ролан Гарос" и US Open, и игра финал на "Уимбълдън", а също така завърши годината под №1 в световната ранглиста.

Лидерката в женския тенис Сабаленка пък спечели един "мейджър" трофей през 2025 г. - на US Open, и загуби финалите на Australian Open и "Ролан Гарос". Освен това беларускинята триумфира в два турнира от елитната категория "WTA 1000" - в Маями и Мадрид, и не изпусна първото място в света в нито един ден от 1 януари до 31 декември.

"Честно казано, е малка лудост да чуя името си редом до толкова много легенди - коментира Арина. - Да бъда призната от академията "Лауреус" за спортистка №1 в света означава много, защото те наистина разбират какво е необходимо, за да се стигне дотук. За мен не става въпрос само за победите - става въпрос за всичко зад тях. Трудните моменти, напрежението, екипът, работата всеки ден. Ето защо тази награда се усеща различно. Когато погледна списъка с предишни победителки като Серена Уилямс, Линдзи Вон, Симон Байлс, това е наистина вдъхновяващо. Някои от тях съм гледала, докато съм растяла, с други съм се състезавала и всички те са тласнали спорта напред по свой собствен начин. Ако мога да вдъхновя дори няколко души по същия начин, това би означавало всичко за мен."

В категорията "Отбор на годината" беше отличен френският футболен шампион "Пари Сен Жермен". През миналата година парижани спечелиха всичко възможно като освен в Лига 1, вдигнаха трофея и в Купата на Франция, Суперкупата на Франция, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Интерконтиненталната купа на ФИФА.

Със статуетката през 2026 г. ПСЖ стана петият представител на футбола, избран за №1 сред отборите от "Лауреус", след "Манчестър Юнайтед" (2000), "Барселона" (2012), "Байерн" (Мюнхен) (2014, 2021) и "Реал" (Мадрид) (2025).

Ето и победителите във всички категории на "Лауреус" 2026:

"Спортист на годината": Карлос Алкарас (тенис)

"Спортистка на годината": Арина Сабаленка (тенис)

"Отбор на годината": "Пари Сен Жермен" (футбол)

"Пробив на годината": Ландо Норис (Формула 1)

"Завръщане на годината": Рори Макилрой (голф)

"Спортист на годината с увреждания": Габриел Араужо (плуване)

"Екшън спортист на годината": Клоуи Ким (сноуборд)

"Млад спортист на годината": Ламин Ямал (футбол)

"Спортно вдъхновение": Тони Кроос (футбол)

"За цялостни постижения": Надя Команечи (гимнастика)

"Спорт за добро": "Футбол Мас" (Fútbol Más)