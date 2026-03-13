16-0: Алкарас се приближава към вечния Топ 10

Световният №1 в тениса Карлос Алкарас спечели и 16-ия си мач от началото на 2026 г. Испанецът победи Камерън Нори с 6:3, 6:4 и се класира за 1/2-финалите на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ), продължавайки да надгражда своя перфектен старт на сезона.

Именно британецът беше тенисистът, срещу когото Карлитос допусна предпоследното си поражение миналата година - сензационна загуба с 6:4, 3:5, 4:6 в I кръг на "Мастърс" в Париж в края на октомври. След това Алкарас стигна до мача за титлата от Финалите на АТР в Торино, в който отстъпи с 6:7 (4), 5:7 пред Яник Синер.

Оттогава 22-годишният феномен е непобеден, като тази година вече триумфира с трофеите от Australian Open в Мелбърн и "АТР 500" в Доха. А сега се е устремил към шампионската купа в Калифорния.

С баланс 16-0 Карлос Алкарас се изравни на 12-о място във вечната класация за най-добро начало на сезон в мъжкия професионален тенис. С по 16 победи годината са започвали още трима: Род Лейвър (1972), Роджър Федерер (2006) и Яник Синер (2024).

На 1/2-финалите в Индиън Уелс испанецът ще се изправи срещу Даниил Медведев, който тази нощ детронира защитаващия титлата си от 2025 г. Джак Дрейпър с 6:1, 7:5. Ако елиминира и руснака, Алкарас ще влезе във вечния Топ 10 по най-много поредни победи на старта на сезона, изравнявайки се на 8-о място с четири легенди с по 17 успеха: Джими Конърс (1980), Пийт Сампрас (1997), Новак Джокович (2013) и Федерер (2018). Абсолютният рекорд за доминация в началото на годината принадлежи на Джокович, който започна 2011 г. с актив 41-0.

В другия 1/2-финал на "Мастърс" турнира в калифорнийската пустиня един срещу друг ще се изправят поставените под №2 Яник Синер и №3 Александър Зверев. И двамата преодоляха 1/4-финалите с експресни победи - италианецът разби Лърнър Тиен (САЩ) с 6:1, 6:2 за 66 минути, а германецът се разправи с Артур Фис (Франция) с 6:2, 6:3 за 1:22 ч.

Полуфиналите в Рая на тениса са в събота.