Волейболистите ни победиха Аржентина преди старта на VNL

Фейсбук Българските волейболисти позират в залата в Росарио с купата от мача срещу Аржентина.

Волейболният отбор на България победи състава на Аржентина с 3:1 (18, -19, 20, 21) в последния си контролен мач преди началото на Лигата на нациите (VNL). Двубоят се игра пред 5000 зрители в Росарио и след него световните вицешампиони дори получиха купа от аржентинските организатори.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини пусна като титуляри Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро. Впоследствие в игра влизаха още Аспарух Аспарухов, Преслав Петков и Венислав Антов, а Денислав Бърдаров се появяваше само за изпълнение на сервис.

Отново Александър Николов бе най-резултатният играч от всички волейболисти на терена, като направи общо 20 точки, заради което бе стана избран за най-полезен играч (MVP) в мача. За домакините от Аржентина топреализатор бе Лусиано Висентин с 15 точки.

След тази контрола световните вицешампиони заминават за Бразилия, където ще започнат участие във VNL. Първият им мач е срещу състава на Белгия на 10 юни от 19:00 ч. българско време. В първата седмица от Лигата на нациите българският тим ще играе в столицата Бразилия още срещу Иран (11 юни), Аржентина (13 юни) и Сърбия (14 юни).