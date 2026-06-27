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Волейболистите обърнаха Канада за 4-та победа във VNL

Александър Николов стана топреализатор с 25 т., а брат му Симеон направи най-много асове

27 Юни 2026Обновена
Капитанът на българския тим Алекс Грозданов забива топката през центъра над единична блокада, след като разпределителят Симеон Николов (№1) е надхитрил канадците
FIVB
Капитанът на българския тим Алекс Грозданов забива топката през центъра над единична блокада, след като разпределителят Симеон Николов (№1) е надхитрил канадците

Волейболният отбор на България спечели втората си победа тази седмица и общо четвърта в Лигата на нациите (VNL), като изигра трети пореден петгеймов мач в група 6 от втората състезателна седмица в словенската столица Любляна. 

След като победи световния шампион Италия с 3:2 и падна със същия резултат от домакините, днес селекцията на Джанлоренцо Бленджини успя да обърне резултата срещу отбора на Канада - 3:2 (-25, 22, -21, 18, 11).

Световните вицешампиони можеха да си улеснят мача срещу "кленовите листа", които имат само една победа в турнира, но не успяха да затворят първия гейм от 23:21 и 24:23. После взеха втория с лекота, но в третия отново отстъпиха, макар да успяха да наваксат изоставане от 5 точки (7:12) и да влязат в заключителните разигравания при 21:21. Четвъртата част премина изцяло под диктовката на българите, които бързо натрупаха аванс от 5-6 точки и не го изпуснаха до края. В решаващия тайбрек нашите национали бързо дръпнаха с 6:2 и не дадоха на съперника да се доближи на повече от две точки, за да затворят мача след 2:38 ч. игра.

Bulgaria 🇧🇬 vs. Canada 🇨🇦 - Highlights | Week 2 | Men's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=dWatch the Men's highlights between Bulgaria and Canadaof the Volleyball ...
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Като отбор волейболистите ни бяха по-добри на атака (62 срещу 46 т. на противника) и на сервис (12:7 аса), направиха и по-малко грешки (32:39). Единствено на блокада Канада превъзхождаше (5:11).

Както и в предходните два двубоя в Любляна реализатор №1 за България бе Александър Николов, който направи 25 точки (2 аса от сервис). Аспарух Аспарухов добави 12 т. (2 аса), а капитанът Алекс Грозданов - 11 (1 блок, 1 ас). Във вихъра си отново бе разпределителят Симеон Николов, който се разписа с 8 точки, като бе и най-безпощаден на сервис с 5 директни точки, а спря на блок и две противникови атаки.

От тима на Канада се отличиха Върнън-Еванс Шо с 18 т. (2 аса) и Джаксън Хау с 12 т. (5 на блокада).

След тази победа България има вече баланс от 4 победи и 3 загуби, с които е в Топ 10 на VNL, а Канада остава в дъното на класирането с 1-6. Последният мач на световните вицешампиони от турнира в Любляна е утре от 14:00 ч. срещу сензационно представящия се до момента отбор на Украйна, който е втори с 5-2.

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Ключови думи:

Волейболна лига на нациите, VNL

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