Българка стана световна шампионка на троен скок

След 4 години пауза българка отново е световна шампионка по лека атлетика за девойки до 20 г.
Тази нощ в Юджийн (САЩ) Виктория Ангелова, която е само на 17 г., спечели 12-ия златин медал за България от първенствата в тази възрастова група. В тройния скок възпитаничката на треньора Георги Помашки преодоля 13.91 м и постигна най-значимата победа в кратката си спортна кариера.
Тя я добави към европейската титла за девойки да 18 г. в Риети (Ит) през юли, когато постигна и най-добър резултат в света за годината при девойките – 13.98 м.
Призовата тройка в Юджийн допълниха Дария Винчяну (Рум) с 13.70 м и Ана Естрела де Леон (Исп) с 13.58 м.
На световното в щата Орегон 15-членният български отбор имаше още двама финалисти: Зинга Барбоза Фирмино се класира 6-и в тройния скок, а Димо Андреев остана 12-и в хвърлянето на чук. Смесената щафета 4х100 м (Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова) пък постави национален рекорд за мъже и жени.
Ето и носителите на всички 12 златни медала за България от световните първенства до 20 г.: Светла Димитрова-Пищикова – седмобой (1986 и 1988), Ива Пранджева – скок на дължина (1990), Илиян Илиев – диск (1990), Нора Иванова – 100 м (1996), Тереза Маринова – троен скок (1996), Петър Дачев – скок дължина (1998), Георги Иванов – гюле (2004), Тезджан Наимова – 100 м (2006) и 200 м (2006), Александра Начева – троен скок (2018), Пламена Миткова – скок дължина (2022), Виктория Ангелова – троен скок (2026).