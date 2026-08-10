Българка стана световна шампионка на троен скок

След 4 години пауза българка отново е световна шампионка по лека атлетика за девойки до 20 г.

Тази нощ в Юджийн (САЩ) Виктория Ангелова, която е само на 17 г., спечели 12-ия златин медал за България от първенствата в тази възрастова група. В тройния скок възпитаничката на треньора Георги Помашки преодоля 13.91 м и постигна най-значимата победа в кратката си спортна кариера.

Тя я добави към европейската титла за девойки да 18 г. в Риети (Ит) през юли, когато постигна и най-добър резултат в света за годината при девойките – 13.98 м.

Призовата тройка в Юджийн допълниха Дария Винчяну (Рум) с 13.70 м и Ана Естрела де Леон (Исп) с 13.58 м.

Талантливата Виктория Ангелова след триумфа: Чувствам се невероятно Виктория Ангелова сподели своите първи впечатления и емоции след спечелената титла в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон. Българската атлетка, която е само на 17 години, завоюва най-вис Талантливата Виктория Ангелова след триумфа: Чувствам се невероятно Виктория Ангелова сподели своите първи впечатления и емоции след спечелената титла в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон. Българската атлетка, която е само на 17 години, завоюва най-вис

На световното в щата Орегон 15-членният български отбор имаше още двама финалисти: Зинга Барбоза Фирмино се класира 6-и в тройния скок, а Димо Андреев остана 12-и в хвърлянето на чук. Смесената щафета 4х100 м (Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова) пък постави национален рекорд за мъже и жени.