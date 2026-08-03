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Саръбоюков е надеждата за медал на Евро 2026 по лека атлетика

Само шестима спортисти успяха да се класират за континенталното първенство

03 Авг. 2026
Божидар Саръбоюков има амбицията и възможностите да стане европейски шампион и на открито след титлата в зала от Апелдорн 2025.
ЕПА/БГНЕС
Божидар Саръбоюков има амбицията и възможностите да стане европейски шампион и на открито след титлата в зала от Апелдорн 2025.

Едва шестима лекоатлети ще представят България на европейското първенство в Бирмингам (10-16 август), стана окончателно ясно след края на периода за покриване на нормативите. Това е изравнен негативен рекорд за най-малко българи на континентални шампионати в съвременната история на турнира (след 1950 г.).

Шестима българи участваха само в Мюнхен 2022, докато на останали първенства винаги сме имали двуцифрен брой атлети. В цялата хронология на европейските шампионати, на първия в Торино 1934 са участвали само Камен Каменов (100 и 200 м) и Любен Дойчев (овчарски скок и десетобой), докато на следващите три форума - през 1938, 1946 и 1950 г. България въобще не е пращала спортисти.

Сега, в Бирмингам, надеждите са фокусирани върху бронзовия медалист в скока на дължина от световното на закрито в Торун (Пол) през зимата Божидар Саръбоюков. През годината Атлет №1 на България за 2025 г. подобри два пъти националния рекорд и с 8.49 м, постигнати на 14 юли в Пловдив, е №3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са само двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гър) с 8.66 и швейцарският десетобоец Симон Ехамер с 8.51.

21-годишният Божидар вече има европейска титла в зала - от Апелдорн (Нид) миналата зима, а от началото на сезона на открито спечели първо, второ и трето място в турнирите от Диамантената лига, което го прави фаворит за отличие, дори за златен медал в Бирмингам. 

При мъжете ще имаме и още един представител - балканският шампион Христо Илиев, който на 13 юни пробяга най-бързите 100 метра от български спринтьор в историята - 10.05 сек., но с попътен вятър над допустимата скорост от 2.0 м/сек (+3.2 м/сек). Иначе най-силното му официално постижение е 10.22. Илиев постави тази зима и национален рекорд на късия спринт от 60 м с 6.51 сек.

В тройния скок за жени ще участват Габриела Петрова и Александра Начева, които са съответно 15-а и 16-а в световната ранглиста за сезона. Петрова има 14.37 м от турнира в Есен (Гер) на 21 юни, а Начева - 14.35 м от турското клубно първенство в Истанбул на 11 юли. Водачка в ранкинга е доминиканката Теа Лафонд с 15.25 м, но всъщност първите шест, както и 10-ата - Акелия Смит (Ям), не са от Европа. Това прави Петрова и Начева съответно 9-а и 10-а в ранкинга на Стария континент и имат добра възможност да се класират за финал и да се борят за отличие в Бирмингам.

В спринта на 200 м дебют на европейско първенство ще направи държавната шампионка Кристен Радуканова. Със своите 23.55 сек. от турнира в Габрово на 13 юни тя е едва на 153-то място в ранглистата за сезона на континента.

В маратона при жените пък ще участва Маринела Нинева с постижение от 2:42.10 ч., поставено на 17 май във Варна. Това я поставя едва на 102-ро място в европейската ранглиста за сезона, в която лидер е финландката Алиса Ваинио с 2:20.39.

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