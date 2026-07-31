Легендарният Нирмал Пурджа и още 9-има алпинисти загинаха под лавина

10-има алпинисти, сред които и легендарният Нирмал Пурджа, са загинали, след като са били пометени от лавина под връх Броуд пик (8047 м) в пакистанската планинска верига Каракорум. Инцидентът е станал вчера по обед местно време, съобщава в изявление Пакистанският алпийски клуб.

В края на първия ден от издирвателни и спасителни операции бе съобщено, че са намерени телата на четирима загинали. За други четирима, сред които е и Пурджа, има запис от разузнавателен дрон, показващ труповете им по склона Конкордия. Спасителите считат, че всички останали са на същия склон, където ги е завлякла лавината.

Непалското издание The Tourism Times цитира алпинисти, които са прекратили опита си за изкачване на съседния връх К2 заради лавината, и са заявили, че шансовете да бъде открит жив някой са нулеви. Те са видели последствията от снежната стихия, а после са гледали записите от дрона и са говорили със спасителните екипи на място. Видеосвидетелствата сочат, че четирите тела на склона са на Нирмал Пурджа, Кили Пемба Шерпа, Нима Шерпа и китаеца Джун Уан.

По-рано бе съобщено, че от четиритмата намерени трупа са идентифицирани два - на непалеца Пурна Бахадур "Юкта" Гурунг и на оманската алпинистка Надира Ал Харти. Техните тела, както и трето, за което още няма потвърждение на самоличността, вече са откарани с хеликоптер до близкия град Скарду.

В спасителната акция през целия ден днес се включиха два вертолета на пакистанската армия, като местните алпинисти Сирбаз Хан и Шержад са се присъединили към тази въздушна операция. Други спасителни екипи бяха мобилизирани от базовия лагер под близкия К2 да търсят на терен.

Няма никакъв обратен сигнал от онези, които още не са открити, но местоположението на четирима от алпинистите се отчита от GPS. Всички записи от GPS тракинга показват рязко свличане надолу в момента на лавината. По-късно през деня се появи леко движение от уреда на Нирмал Пурджа, след което отново сигналът остана на място, затова спасителните екипи смятат, че е имало леко вторично свличане на лавинна снежна маса, заедно с тялото.

Едва на следващия ден (1 август) обаче официално бе обявено, че Пурджа е мъртъв. Това бе направено с изявление на неговата компания за трекинг "Elite Exped", откъдето добавиха, че няма оцелели от засегнатата група.

В състава на експедицията към Броуд Пик са били Нирмал Пурджа, Нима Шерпа, Юкта Гурунг, Гялу Шерпа, Нуанг Тенду Шерпа, Кили Пемба Шерпа (всички от Непал), както и Сохаил Сакхи (Пакистан), Джун Уан (Китай), американката Малъри Гейс и катерачката от Оман Надира Ал Харти.

On July 30, 2026, a massive avalanche struck a summit-bound international mountaineering team on Broad Peak (8,047 meters) in Pakistan’s Karakoram range, leaving four climbers confirmed dead and six others still missing. The incident occurred around midday at an altitude of… pic.twitter.com/wTAI4arUTs — Tranquil Kilimanjaro Treks (@TripKilimanjaro) 31 юли 2026 г.

Планът на Пурджа е бил да изкачи Броуд Пик без кислород (за рекордно 29-о такова изкачване), след което и Чо Ою (8188), намиращ се в Хималаите, за да стане първият човек в историята, изкачил всички 14 осемхилядника по два пъти.

На профила си в Х той написа в понеделник:

„Това никога не е било част от плана. Първоначално намерението ми беше да изкача само Гашербрум II (G2). Но точно преди да замина за Пакистан, направих отново сметката за изкачванията си на осемхилядници. И тогава ме споходи мисълта: "Ако отметна Броуд Пик, докато съм тук, ще ми остане само един – Чо Ою. Тогава ще стана ПЪРВИЯТ човек в историята, изкачил всички 14 осемхилядника два пъти. Без кислород. Броуд Пик, не искам нищо друго, освен безопасно преминаване нагоре и обратно надолу“.

THE MISSION SHIFTS. THE COMPASS HOLDS.



This was never the plan. Initially, the plan was to climb just G2. But just before setting off for Pakistan, I ran the numbers on my 8000m summits. That’s when it hit me: if I tick off Broad Peak whilst I’m here , only one remains “Cho… pic.twitter.com/rovJzFcazP — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) 27 юли 2026 г.

43-годишният Пурджа, популярен като „Нимс“, влезе в историята още през 2019 г., изкачвайки всички 14 осемхилядника в света за малко над шест месеца. Пурджа започна опита си за рекорд през април 2019-а и го завърши 189 дни по-късно, подобрявайки рекорда на южнокорееца Ким Чанг-хо от 2013 г. с повече от седем години. Неговото постижение бе документирано в популярния филм на Netflix „14 Peaks: Nothing Is Impossible“ („14 върха: Нищо не е невъзможно“) и това го направи суперзвезда в света на алпинизма.

Рекордът му бе подобрен през 2023 г. от норвежката Кристин Харила и непалеца Тенджин Шерпа, които изкачиха всички 14 осемхилядника за три месеца и един ден.

През 2024 г. Пурджа стана най-бързият човек, изкачил всички 14 върха без допълнителен кислород. Той бе и първият, достигнал Еверест (8848 м), Лхотце (8516) и Макалу (8485) в рамките само на 48 часа. През 2021 г. той, заедно с още деветима непалци, осъществи първото зимно изкачване на втория връх в света и най-опасен за катерене - К2 (8611)

През май 2022 г. Пурджа постави нов рекорд за скорост с изкачване на Канчендзьонга (8586) , Еверест и Лхотце (8516) без допълнителен кислород за 8 дни, 23 часа и 10 минути. На 4 октомври 2024 г. Пурджа подобри нови два световни рекорда, след като стъпи на Шишапангма (и така фиксира най-бързото време за изкачване на всички 14 осемхилядника без допълнителен кислород - 2 г. и 5 месеца); както и най-бързо изкачване на всички 14 върха както със, така и без допълнителен кислород.

С последното си стъпване на Макалу (през юни 2026 г.) той подобри собствения си световен рекорд за най-голям брой изкачени осемхилядници. От тези 56 изкачвания (6 от тях на Еверест) 28 са осъществени без използване на допълнителен кислород. Всъщност само преди 8 дни - на 22 юли, Нирмал осъществи 57-ото си изкачване - на Гашербрум-2 (8035 м), след което се отправи към Броуд пик.

Роденият в непалския район Миагди Нирмал Пурджа е бил 16 години войник от батальона на гурките към британската армия, а по-късно и в Special Boat Service - специално подразделение на Кралския военноморски флот. Кариерата му в алпинизма започва, когато през 2012 г. прави трекинг до базовия лагер на Еверест – преживяване, което „запалва страстта и амбицията му към планините“.

През 2018 г. е удостоен с ордена Член на Ордена на Британската империя (MBE) за военната си служба и постиженията си в алпинизма.

Пурджа и екипът му осъществяват и редица дръзки спасителни операции, често рискувайки собствения си живот. Той привлече световното внимание към проблема с пренаселването и замърсяването на Еверест, публикувайки снимка на „задръстване“ по горните склонове на най-високия връх в света по време на изкачването си през 2019 г. Острата реакция, последвала публикуването на кадрите, накара непалското правителство да изготви нови правила за катерене.

След експедицията към Броуд Пик и Чо Ою, Пурджа планираше и изкачване на най-високия връх в Африка - Ухуру, в планината Килиманджаро - в периода 18-27 август.