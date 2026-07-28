Шефът на ФИФА отговори арогантно на критиките

ЕПА/БГНЕС Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви по елегантен начин на критиците си, че е по-добре да мълчат.

Една седмица след финала на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, президентът на ФИФА Джани Инфантино атакува критиците си с контраобвинения за "разпространение на омраза и лъжливи слухове" за турнира. Швейцарецът похвали ръководената от него организация за "осигуряването на най-доброто шоу в света" и говори за Мондиал 2026 като символ на "радост и сплотеност"

Босът на световния футбол стори това в изявление от 900 думи, поместено в 15-странична публикация в личния му профила в "Инстаграм" и на официалния сайт на ФИФА.

"Съжалявам, че бяхте толкова погълнати от омраза и критики, та пропуснахте всичко", написа Инфантино, обръщайки се към "тези зад химикалките и листовете си, зад екраните си, които разпространяват омраза и лъжливи слухове".

ФИФА, като цяло, и Инфантино, в частност, бяха критикувани по време на световното за куп противоречиви действия. За това, че на служители на иранския отбор, сомалийски съдия и фенове им е отказан достъп до САЩ; за предполагаемо политическо влияние от страна на американския президент Доналд Тръмп, позволило на нападателя на националния отбор на Щатите Фоларин Балогун да избегне наказание за червен картон; за безпрецедентно високи цени на билетите и комерсиализирани прекъсвания в играта по средата на всяко полувреме от всичките 104 мача.

"Всеки град беше пълен с фенове от цял ​​свят - посочи обаче Инфантино. - Докато те празнуваха, вие бяхте заети да сеете семена на омраза. Докато се криете, ние изследваме улиците на Канада, Мексико и Съединените щати, разговаряме с фенове, ангажираме се с хората и гарантираме безопасността на всички.“

ФИФА обединявала САЩ и Иран

Възможността на Иран да изиграе поне три мача в САЩ беше ключов въпрос преди турнира. В навечерието отборът премести тренировъчния си лагер от Тусон, щата Аризона, в Тихуана, Мексико.

"Иран влезе в Съединените щати без инциденти или конфликти - отбеляза Инфантино в изявлението си. - Докато вие разпространявахте омраза, ние работихме неуморно, за да обединим две държави във война."

Сред феновете, на които бяха отказани визи за влизане в САЩ, беше Мишел Нкука Мболадинга, известният привърженик на ДР Конго, който се бореше с епидемия от вируса Ебола. Той присъства на един мач в Мексико.

"Споменахте малкото хора, на които бяха отказани визи, и пренебрегнахте милионите, на които бяха одобрени визи, от всички части на света - написа Инфантино. - На държави, изправени пред сериозни здравословни проблеми или други предизвикателства, бяха издадени визи."

Решението за Балогун било правилно

Относно последствията от червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, Джани Инфантино заяви, че "последващите решения да не се наказват играчи в определени ситуации са рутинни". ФИФА не отмени червения картон на играча, което се случва в континенталните клубни турнири, а вместо това предприе по-необичайната стъпка да отложи наказанието от един мач за изпитателен срок. ФИФА все още не е публикувала писменото становище на своя дисциплинарен арбитър.

"Към тези, които прекарват времето и енергията си в мразене на нас, моля, отделете малко време, за да размислите, да медитирате, да се помолите или да гледате футболен мач и наистина да наблюдавате лицата, очите, емоциите“, написа Инфантино.

И подписа изявлението си така: "Много любов на всички."

Призив за разследване от Конгреса

Конгресменът Джейми Раскин, водещият демократ в Правната комисия към Камарата на представителите, поиска от президента на ФИФА Джани Инфантино да даде показания и да предостави документи относно отношенията на организацията с президента Тръмп, съобщи "Ню Йорк Таймс".

Раскин изисква комуникацията между ФИФА и администрацията на Тръмп, подробности за подаръци или облаги, предоставени на Тръмп или негови близки, както и записи, свързани с преместването на ФИФА в "Тръмп Тауър", връчената на Тръмп "Награда за мир" на ФИФА и скандала с билетите за Мондиал 2026.

Той също така постави под въпрос решението на министерството на правосъдието да се откаже частично от дългогодишно дело за корупция срещу ФИФА, загатвайки, че организацията може да е търсила привилегировано отношение.

Въпреки че към момента демократите нямат правомощия да задължат Инфантино да даде показания, Раскин предупреди, че мнозинство на Демократическата партия в Камарата след междинните избори може да доведе до призовки и по-мащабно разследване на връзките на ФИФА с администрацията на Тръмп.