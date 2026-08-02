Откриха тялото на алпиниста Нирмал Пурджа

Спасители откриха тялото на известния британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа, който загина на Броуд Пийк в Каракорум, Пакистан, съобщи "Би Би Си".

Алпийският клуб на Пакистан съобщи в неделя, че той е бил намерен на около 5700 метра нагоре по планината, където са били забелязани още три тела, въпреки че самоличността им не е потвърдена.

Смъртта на 43-годишния мъж беше обявена в събота от неговата компания Elite Expeditions, която заяви, че той е сред 10-те души, загинали при лавината.

Пурджа, който е роден в Непал и по-късно е служил в британската армия, е известен с това, че изкачи 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца през 2019 г.