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ФИФА капитулира за разпродажба на световното първенство

Джани Инфантино се отказа от идеята си след опълчението на Европа, Азия и Северна Америка

01 Авг. 2026Обновена
"От глобалната негативна реакция изглеждаше ясно, че този корумпиран план няма как да успее, но това е само една от десетките съмнителни сделки на семейството и близките на Тръмп, за да се обогатят от президентството", коментира американският сенатор Рон Уайдън идеята на Джани Инфантино (в средата) да продаде части от световното първенство на ФИФА на Джошуа Къшнър.
ЕПА/БГНЕС архив
"От глобалната негативна реакция изглеждаше ясно, че този корумпиран план няма как да успее, но това е само една от десетките съмнителни сделки на семейството и близките на Тръмп, за да се обогатят от президентството", коментира американският сенатор Рон Уайдън идеята на Джани Инфантино (в средата) да продаде части от световното първенство на ФИФА на Джошуа Къшнър.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че спира крайно противоречивия план за продажба на дялове от световното първенство по футбол на частни инвеститори. Швейцарецът капитулира пред яростната съпротива на три континента - Европа, Азия и Северна Америка, чиито конфедерации отхвърлиха категорично идеята, а някои дори заплашиха с пълен бойкот на Мондиал 2030.

"Проектът FIFA Forward Enterprise имаше за цел да осигури основа за по-нататъшно укрепване на нашите асоциации членки и на нашия спорт по целия свят, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима. И както казахме от самото начало, това трябваше да се направи само ако мнозинството от членовете ни го подкрепят - заяви босът на ФИФА в специално обръщение. - След като внимателно изслушахме всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от естество, което независимо от нивото на подкрепа, вече не е в интерес на целта, поставена на първо място. А нашата водеща цел винаги е била и винаги ще бъде да се обединяваме и да се усъвършенстваме. В резултат на това предложението няма да бъде прието."

Изявлението бележи неудобен обрат за Инфантино, идвайки по-малко от 24 часа след като самият той опита да оправдае плана си, обвинявайки медиите, че са го интерпретирали погрешно. А сега очевидно 56-годишният швейцарец започва борба да запази поста си, след като доверието в него беше сериозно разклатено.

"Продължавайки напред, моето намерение е да събера отново всички заинтересовани страни през следващите дни и седмици в дух на споделен интерес към нашата игра и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде. Особено в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа“, добави президентът на световната централа.

Джани Инфантино се надяваше да създаде ново оперативно дружество с 20% частно участие - FIFA Forward Enterprise, което да управлява най-значимите турнири под егидата на ФИФА начело със световното първенство. Като основен партньор на проекта се сочеше Джошуа Къшнър, брат на зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. А като консултант беше ангажирана инвестиционната банка "Джей Пи Морган".

Американският сенатор от Демократическата партия Рон Уайдън, който ръководи разследване срещу Джаред Къшнър, заяви в петък: "Футболните фенове по целия свят са с право възмутени от тази схема на Инфантино и Джошуа Къшнър да превърнат световното първенство в поредната стока, която частният капитал може да изкупи. От глобалната негативна реакция изглеждаше ясно, че този корумпиран план няма как да успее, но това е само една от десетките съмнителни сделки на семейството и близките на Тръмп, за да се обогатят от президентството."

 

УЕФА ПОИСКА ИНФАНТИНО ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ

В разпространено официално изявление от УЕФА се изказва удовлетворение, че от ФИФА са прекратили плана си продажба на дялове от световното първенство. В същото време обаче от европейската футболна асоциация се изказаха много остро срещу президента на ФИФА Джани Ифантино, като бе поискано да се поеме отговорност за случилото се.

"Не може да продължаваме така - с тайни планове, които се прокарват по бързата процедура, създадени от анонимни лица и със съмнителна полза за спорта. Трябва да идентифицираме отговорните и да поискаме да им бъде потърсена сметка. Настоящото ръководство на ФИФА загуби не само доверието на УЕФА, но и на много други членове на футболното семейство", се казва в острата декларация.

От УЕФА подчертават, че Инфантино се е провалил в две от най-важните си обещания, когато замени на поста Сеп Блатер през 2016 г. - че ще гарантира прозрачност в работата на организацията и че парите на ФИФА ще бъдат достъпни за разпределяне между страните и конфедерациите по начин, който ще бъде определян от самите страни и участници в процеса.

"И двете обещания той не успя да изпълни. Нещастната, задкулисна, непрозрачна сделка, която той сключи и се опита да прокара, беше всичко друго, но не и прозрачна. И с резерви, възлизащи на над 5 милиарда долара, той също не успя да използва парите на асоциациите в полза на играта", се посочва още от УЕФА.

А накрая декларацията завършва така: "Това е победа за целия спорт. Но това не трябва да е краят на историята. Предложението е отхвърлено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва."

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