ФИФА не се отказва от търговията напук на половината свят

ЕПА/БГНЕС Очакванията са партньорската група на ръководената от Джани Инфантино ФИФА да бъде предвождана от фонда Thrive Eternal, управляван от Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър - зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Още две континентални футболни федерации след УЕФА отхвърлиха категорично идеята на президента на ФИФА Джани Инфантино да изтъргува дялове от световното първенство на частни инвеститори. И въпреки това световната централа обяви, че продължава преговорния процес за осъществяване на сделката със своите бъдещи партньори.

Часове след като европейската асоциация декларира единодушно намерение за бойкот на Мондиал 2030 при сключване на такова споразумение, планът на Инфантино беше отхвърлен и от КОНКАКАФ - конфедерацията на Северна, Централна Америка и Карибския басейн. Всички 41 членуващи страни проведоха онлайн обсъждане в четвъртък, след което беше публикувано официално изявление.

"Членовете изразиха дълбока загриженост относно липсата на надлежен процес около предложението, изкуствено наложения кратък срок и липсата на какъвто и да е преглед или одобрение от съответните органи на управление на ФИФА - се казва в него. - Освен това беше поставена под въпрос необходимостта от инвестиции на частен капитал за финансиране на нови и съществуващи програми на ФИФА след най-печелившото световно първенство в историята. Дискусията засили необходимостта от по-голяма прозрачност и правилно управление. Поради тези причини КОНКАКАФ и нейните 41 асоциации отхвърлиха предложението."

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) 30 юли 2026 г.

Още няколко часа по-късно същото стори и азиатската футболна конфедерация (АФК). В своето изявление оттам заявиха:

"АФК е солидарна с УЕФА и КОНКАКАФ, изразявайки сериозна загриженост относно предложението на ФИФА за въвеждане на частни инвестиции във водещите състезания и процеса на вземане на решения относно. Фактът, че ситуацията е достигнала точката, в която реалната възможност за бойкот на световното първенство по футбол е навлязла в обществения дискурс, би трябвало да тревожи всеки, който се грижи за бъдещето на нашата игра. Футболът никога не биваше да бъде поставян в подобна позиция."

Така вече общо 136 членки на ФИФА публично се противопоставят на предложенията, с което противниците надхвърлят необходимия праг от 106, за да блокират плановете на Инфантино.

Въпреки това рано тази сутрин от ФИФА разпространиха съобщение, че ще продължат по план своите консултации за привличане на частни инвестиции в световното първенство и другите свои турнири. Централата в Цюрих заяви, че "неверни медийни съобщения" са нарушили планирания преговорен процес, но той няма да спре.

"Ще продължим с този процес на консултации, за да гарантираме, че всяка членуваща асоциация ще има възможността да изрази своя вот въз основа на факти - пише в изявлението, публикувано посред нощ швейцарско време. - Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА някога би предприела. Всеки има право да изрази несъгласието си и да поиска допълнителни разяснения, но нито една организация не може да твърди, че представлява всички 211 членуващи асоциации по света. На всяка асоциация трябва да се позволи да прегледа предложението и да има думата при оформянето на собственото си бъдеще. Това са демократичните принципи на ФИФА."

ФИФА настоява за създаване на дъщерно дружество с капитал $20 млрд. - FIFA Forward Enterprise (FFE), което да управлява световното първенство и другите събития под егидата на централата. Идеята е дял до 20% от него да бъде продаден на външни инвеститори. А очакванията са частната партньорска група да бъде предвождана от фонда Thrive Eternal, управляван от Джошуа Къшнър, брат на Джаред Къшнър - зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп.

FIFA said it would move forward with its consultation process to bring private investment into the World Cup and its other tournaments in defiance of a fierce UEFA-led backlash against the proposal https://t.co/mPSZXeMDUj — Reuters (@Reuters) 31 юли 2026 г.

BG ПОДКРЕПА ЗА ИНФАНТИНО

Макар като член на УЕФА България да подкрепи решението на европейската централа за евентуален бойкот на Мондиал 2030, комерсиалната идея на Джани Ифантино все пак получи звездна подкрепа от нашата страна. По темата се изказа легендата Христо Стоичков, който е официален посланик на ФИФА и отговаря за глобалната програма "Футбол в училищата".

"Още само се надигат, не се вдигат от УЕФА. Нищо няма да стане, защото това са едни предположения. Това са едни изказвания, които може да стане, може да не стане. Когато говориш прибързано, много пъти грешиш - заяви Стоичков след снощния мач на ЦСКА от квалификациите в Лига Европа срещу "Карабах". - УЕФА също си има своите критични моменти в тяхната организация. Има неща, които трябва да се оправят във ФИФА, това е нормално. И какво ще стане, ако излязат европейските отбори? Нищо! 211 федерации са, като няма 50, че голяма работа. И с тях, и без тях пак ще има футбол. Които викат много много, първи ще дойдат, когато трябва да им се дават милиони."