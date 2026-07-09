МОК бе сезиран за лакейството на Инфантино пред Тръмп

ЕПА/БГНЕС архив Джани Инфантино се прочу със създаването на т. нар. "Награда за мир на ФИФА", връчена именно на Доналд Тръмп по време на жребия за Мондиал 2026 във Вашингтон миналия декември. Висши футболни служители разкриха, че тайното създаване на въпросната награда е било еднолично решение на швейцареца.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще стане обект на разследване от страна на МОК. В етичната комисия на олимпийското движение е внесена жалба от група за защита на човешките права заради евентуално нарушаване на политическия неутралитет от шефа на световната футболна централа.

Сигналът е подаден от базираната в Лондон неправителствена организацията "Феър Скуеър" (FairSquare). Причината е скандално отмененото наказание на американския нападател Фоларин Балогун, на когото след личната намеса на президента на САЩ Доналд Тръмп беше позволено да играе в 1/4-финала от Мондиал 2026 срещу Белгия (1:4), въпреки че в предния кръг от елиминациите получи червен картон срещу Босна и Херцеговина (2:0).

Самият Тръмп се похвали в понеделник, че се е обадил на Инфантино с молба санкцията да бъде преразгледана. А още преди това публично похвали своя приятел и ръководената от него организация с пост в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл": "Благодаря на ФИФА, че направи това, което беше правилно, и отмени голяма несправедливост!"

"FairSquare подава жалба до Международния олимпийски комитет относно многократното нарушаване на правилата за политически неутралитет от страна на президента на ФИФА Джани Инфантино", заявиха от британската НПО късно в сряда.

МОК посочва неутралитета сред "фундаменталните принципи на олимпизма" за спортни организации като ФИФА. Олимпийското движение има юрисдикция над Инфантино, откакто той беше приет за член през 2020 г.

Съобщението за официалната жалба до етичната комисия дойде само ден след като президентът на МОК Кърсти Ковънтри заяви, че все още не е получена такава. "Очевидно, ако постъпи, тя ще бъде разгледана", каза тя във вторник на онлайн пресконференция, отговаряйки на въпрос за спора около Балогун, подхранван от лобирането на администрацията на Тръмп пред ФИФА и Инфантино.

"Да, наблюдавахме как се развива всичко", каза пък по-рано шефът на МОК, когато беше попитана за политическата намеса в спортно състезание от страна на страната съдомакин на световното първенство по футбол, която също така ще организира летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

ПРИЗИВ ОТ СТРАСБУРГ

72-ма депутати в Европейския парламент пък изпратиха писмо до 27-те шефове на футболните асоциации от страните в ЕС, като също призоваха за разследване на процеса на вземане на решения по случая "Балогун".

"В светлината на взетото в неделя решение за отмяна на автоматичното наказание от един мач, смятаме, че е време европейските футболни асоциации, всички от които са членки на ФИФА, да се намесят и да поискат ФИФА да разследва гореспоменатите процеси на вземане на решения - се казва в писмото. - Уставните правила и етичният кодекс на ФИФА предоставят много ясна основа за намеса на асоциациите членки и за искане на разследване. Изискването за политическа неутралност е ясно очертано [...] В тази връзка ви призоваваме да добавите своя глас към последните призиви в подкрепа на разследване на връзките на Джани Инфантино с президента Тръмп [...] Всяко разследване сега трябва да включва проверка на процеса на вземане на решения около решението на ФИФА да отмени наказанието, наложено на член на мъжкия национален отбор на САЩ."

ВРЪЗКАТА ИНФАНТИНО-ТРЪМП

Джани Инфантино изгражда тесни връзки с Доналд Тръмп още от 2018 г., когато САЩ, Канада и Мексико спечелиха вота за домакинство на Мондиал 2026. Босът на ФИФА е редовен посетител в Белия дом, откакто присъства на втората инаугурация на Тръмп през януари 2025 г. Миналия ноември швейцарецът заяви, че "всички трябва да подкрепим" работата на американския държавен глава, тъй като е "доста добра".

Инфантино се прочу и със създаването на т. нар. "Награда за мир на ФИФА", връчена именно на Тръмп по време на жребия за световното първенство във Вашингтон миналия декември. Висши футболни служители разкриха, че тайното създаване на въпросната награда е било еднолично решение на Инфантино.

Тогава от "Феър Скуеър" също подадоха жалба - до етичната комисия на ФИФА, относно Инфантино и неговия политически неутралитет. Тя беше подкрепена от футболната федерация на Норвегия и около 50 членове на Европейския парламент. За седемте месеца оттогава ФИФА не е предоставила информация дали разглежда казуса.