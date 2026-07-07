Меси бе антигерой и герой, но Аржентина е на 1/4-финал

Аржентина направи нов невероятен обрат на Мондиал 2026 и продължава защитата на титлата си от миналото първенство. Южноамериканците спечелиха с 3:2 в 1/8-финала срещу Египет, след като губеха с 0:2 до 79-ата минута. За фантастичните следващи 13 минути, в които аржентинците вкараха 3 гола, основна роля имаше суперзвездата Лионел Меси.

Носителят на осем "Златни топки" се прояви като истински лидер и поведе отбора си в труден момент, когато изглеждаше, че Египет ще продължи напред. В 79-ата минута именно Меси центрира, а Кристиан Ромеро засече с глава за първия гол на Аржентина. В 84-ата минута Лионел Меси сам вкара за 2:2, а това сякаш прекърши египтяните. При бърза атака във втората минута от допълнителното време Лаутаро Мартинес центрира към Енцо Фернандес, който осъществи пълния обрат - 3:2. Тимът на Египет имаше претенции за нарушение при атаката за този гол, но главният рефер Франсоа Летексие не ги зачете.

А преди това мачът вървеше кошмарно за световните шампиони. Още в 15-ата минута Ясер Ибрахим откри резултата за африканския тим. След 6 минути изглеждаше, че Аржентина бързо ще се отърси от шока, след като бе отсъдена дузпа в тяхна полза. С изпълнението се нагърби Меси, но вратарят Мостафа Шобеир спаси удара. Така капитанът на аржентинците хвърли сънародниците си в шок и записа негативен рекорд. Той стана първият футболист в историята на световните първенства, който пропуска две дузпи в рамките на един турнир. Той също е начело по общ брой пропуски от бялата точка при всичките си участия на шампионати на планетата - 4 (от 8 изпълнени).

Меси опита да се реваншира бързо, но в 31-ата минута улучи десния страничен стълб от пряк свободен удар. След почивката южноамериканците се разиграха, но тимът на Египет дебнеше за грешки. В 58-ата минута "фараоните" вкараха чрез Мостафа Зико, но попадението бе отменено зарази нарушение при атаката. Но в 67-ата минута нямаше никакви пречки и точно Зико бе точен за 2:2.

След това обаче дойдоха минутите на Меси и на аржентинците да се докажат защо са действащи световни шампиони. Настана време и за рекорди, този път положителни - капитанът на Аржентина стана първият с голове в 6 поредни елиминационни мача на световни първенства.

6 - 🇦🇷 Lionel Messi is the first player in FIFA World Cup history to score in six consecutive knockout stage matches.



Cometh. pic.twitter.com/rjVZetLXJN — OptaJoe (@OptaJoe) 7 юли 2026 г.

А южноамериканците завършиха във втори пореден мач успех с 3:2 след този над Кабо Верде в 1/16-финалите. Този път обаче той бе още по-зрелищен заради обрата от 0:2.

Съперник на Аржентина в 1/4-финалите ще бъде победителят от мача Швейцария - Колумбия по-късно тази вечер.