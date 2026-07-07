Роналдо си тръгна съкрушен след късен испански гол

ЕПА/БГНЕС Разочарование е изписано на лицето на Кристиано Роналдо (вдясно), след като испанският вратар Унай Симон го е изпреварил за топката по време на 1/8-финала в Далас.

Европейският шампион Испания се класира за 1/4-финалите на Мондиал 2026. Това стана след драматична победа с 1:0 над Португалия, която имаше и друга цена - това беше последният мач на Кристиано Роналдо на световно първенство по футбол.

Преди двубоя петкратният носител на "Златната топка" заяви: "Това е последното ми световно първенство, но се надявам това да не е последният ми мач." Но надеждата му бе разбита и Роналдо напусна терена на стадиона в Далас със сълзи на очите, както се случи и със съотборниците му. Той успя да подобри редица рекорди в турнира, най-вече да стане първият футболист с голове на шест шампионата на планетата. Но така и не стигна до голямата си мечта да триумфира с титлата заедно със съиграчите си.

3 - Cristiano Ronaldo has played more World Cup games (3, including tonight) and scored more World Cup goals (3) against Spain than he has vs any other opponent.



Routine. pic.twitter.com/w9ZGvcJEIL — OptaJoe (@OptaJoe) 6 юли 2026 г.

Двубоят тази вечер в Далас бе сблъсък на нерви и надлъгване, което лиши зрителите от удоволствието да гледат красив футбол. Такъв нямаше. Липсваха дори чисти положения. Малко преди почивката португалците улучиха напречната греда, след като Нуно Мендеш шутира, а топката се удари в испанския защитник Педро Поро.

Стабилната португалска защита се пропука само веднъж, но това беше фатално. В първата минута на добавеното време Феран Торес изведе чудесно влезлия като резерва в 85-ата минута Микел Мерино и футболистът на "Арсенал" не сгреши, след като остана сам срещу вратаря Диого Коща - 1:0.

A late winner to secure a spot in the quarter-finals! 🇪🇸#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 юли 2026 г.

Така отборът на Испания за шести път в историята си ще играе на 1/4-финал на световно първенство. Съперник ще е победителят от мача между САЩ и Белгия. "Ла фурия роха" само веднъж преодолява въпросната фаза - през 2010 г., когато печели и световната титла. Всички останали четири пъти (1934, 1986, 1994 и 2002) испанците отпадат на 1/4-финал. Изключение е 1950 г., когато тимът завършва четвърти, но тогава няма елиминационна фаза, а финална група с четири отбора.