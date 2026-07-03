Рекорден автогол не спря Салах и компания за 1/8-финалите

ЕПА/БГНЕС Мохамед Хани (№3) си отбелязва автогол, който е втори за него на Мондиал 2026 и с него бе подобрен рекордът по автоголове на световни първенства.

Египет за втори път в историята си след 1934 г. ще играе на 1/8-финал на световно първенство по футбол. "Фараоните", водени от голямата си звезда Мохамед Салах, успяха да изтръгнат драматичен успех с дузпи срещу Австралия в 1/16-финал, игран в Далас. Мачът не се запомни почти с нищо в редовното време, което завърши при резултат 1:1, както и в продълженията, като се нареди сред най-скучните до момента.

При дузпите египтяните не сбъркаха нито веднъж, докато австралийците направиха два пропуска - Хари Сутар би над вратата, а 18-годишният Лукас Херингтън улучи напречната греда. И това осигури дозата драматизъм в неособено привлекателния мач.

В редовното време по-голяма част от малкото създадени положения бяха пред вратата на Австралия, където Патрик Бийч спаси всичко без удара с глава на Емам Ашур в 13-ата минута. Бийч обаче не получи доверието на селекционера Тони Попович за дузпите и бе сменен в 119-ата минута от по-опитния Матю Раян, който обаче в крайна сметка не помогна при дузпите.

Изравнителното попадение за австралийците пък дойде с доза късмет, тъй като Мохамед Хани си отбеляза автогол с глава в 55-ата минута. Защитникът на египетския "Ал Ахли" имаше лош ден, тъй като малко преди това пострада при сблъсък и за момент изгуби съзнание, но в крайна сметка продължи игра. Но това не беше всичко за него. Хани записа всъщност втори автогол от началото на турнира. Също така той стана причината да бъде подобрен неособено престижният рекорд по общ брой автоголове в разките на едно световно първенство. Това бе автогол №13, с което бе задминато постижението от 12 попадения в собствената врата от Мондиал 2018.

Mohamed Hany's own goal to bring Australia level is the 13th of the 2026 World Cup, the most own goals ever in a single edition. pic.twitter.com/UZX5gqnM5R — Opta Analyst (@OptaAnalyst) 3 юли 2026 г.

Съперник на Египет на 1/8-финалите ще бъде победителят от двубоя между световния шампион Аржентина и дебютанта Кабо Верде.