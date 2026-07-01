Куман подаде оставка след отпадането на Нидерландия

ЕПА/БГНЕС Роналд Куман (на преден план) по време на 1/8-финалния мач срещу Мароко, който се оказа последния му мач от втория му период като селекционер на Нидерландия.

Роналд Куман стана поредният национален селекционер, който напуска поста си след отпадането на отбора му от Мондиал 2026. Треньорът на Нидерландия обяви това след загубата от Мароко на 1/16-финалите.

"Взех решение да прекратя работата си като треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаехме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като треньор носиш тази отговорност", написа 63-годишният Куман в профила си в социалната мрежа X.

Той зае поста за втори път в кариерата си на 1 януари 2023 г. и изведе "лалетата" до 1/2-финалите на Евро 2024, но сега се провали още в първия мач от елиминациите на световното първенство. Първият му престой начело на Нидерландия бе от февруари 2018 до август 2020 г.

Оставка подаде и селекционерът на уругвайския отбор Марслео Биелса. 70-годишният аржентинец я обяви по време на пресконференция след прибирането на тима от световното.

"Този край е много болезнен за мен, защото имахме големи надежди, работихме много здраво, но всичко приключва по този неприятен начин. Изисквах от играчите да дават всичко от себе си и повече, най-вече играчите, които жертваха много и се трудиха неуморно", каза Биелса.

Аржентинецът се провали в задачата да изведе отбора от груповата фаза, след като влезе в конфликт с основните лидери в състава. На пресконференцията той отрече да е имал пререкания с капитана Федерико Валдерде: "Никога не съм имал проблеми с него. С никой играч не съм имал толкова много разговори, колкото с него. Той го заслужава. Той е лидер и пример за всички със своята отдаденост".

Уругвай завърши на трето място в група Н след равенства със Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2) и загуба от Испания (0:1). След мача с испанците, който бе и последен на поста му, Биелса е държал прощална реч пред отбора, в която е заявил: "Тръгвам си тъжен, защото ме оставихте сам."

Тази сутрин поста си напусна и селекционерът на Еквадор Себастиан Бекасесе. Аржентинецът стори това след загубата с 0:2 от Мексико на 1/16-финалите. "Резултатите са най-важни, а сега трябва да кажа "довиждане" на едно прекрасно семейство. Най-важното беше да постигнем целта, която сами си поставихме. Мисля, че оставяме добро наследство след себе си. Това беше невероятно пътешествие с край със смесени чувства. Сега ще прекарам време със семейството си, ще си почина и ще обмисля какво можех да сторя по-добре", коментира Бекасесе.

Заради отпадането на отборите си оставки подадоха още селекционерите на Шотландия Стив Кларк и на Южна Корея Хон Мюн-бо. Очаква се и 78-годишният Дик Адвокаат да напусне поста си в тима на Кюрасао, тъй като се бе съгласил само да се върне и да води отбора на Мондиал 2026. А пък Сабри Ламуши бе уволнен като треньор на Тунис още след първия мач (1:5 от Швеция) и бе заменен с Ерве Ренар, който също не успя да помогне на отбора да се класира за елиминациите.